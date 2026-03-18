Hoćemo li Vatrene na SP-u moći gledati u kafićima? Isplivao je jedan popriličan problem

Za 85 dana kreće opće ludilo u cijelom svijetu. Svjetsko nogometno prvenstvo koje će biti drugačije od svih dosad. Još uvijek ima i nekih nepoznanica - osobito što se tiče Irana koji je trenutačno u ratu s Izraelom i SAD-om - glavnim domaćinom SP-a.

No, nas je zanimala jedna druga stvar. Utakmice se ne igraju po 'normalnom' vremenu, odnosno po 'našoj' srednjoeuropskoj vremenskoj zoni pa će tako termini na SP-u biti od 18 sati pa preko 22 sata i sve do sitnih jutarnjih sati - 5 i 6 ujutro.

Hrvatsku čeka vatreno otvaranje. Od 22 sata 17. lipnja igramo protiv Engleske, slijedi Panama tjedan dana kasnije (24. lipnja) u 1 u noći pa za kraj Gana s kojom igramo 27. lipnja u 23 sata.

Kafići trebaju dozvolu

Bit će to mjesec dana bez spavanja, a kako će se sve odvijati u Hrvatskoj, odnosno gdje ćete moći pogledati utakmicu s društvom (osim naravno u vlastitom domu) - odlučili smo provjeriti.

Naime, kafići moraju dobiti tzv. 'noćne uvjete rada' kako bi se na njihovim terasama i unutar samih ugostiteljskih objekata mogle gledati utakmice. Postoji zakon prema kojem mnogo lokalnih samouprava ne dopušta da se na terasama kafića poslije 22 sata reproducira nikakav zvuk - pa čak niti televizija. Lokalne samouprave - odnosno gradovi i općine trebaju objektima dati dozvole da i nakon tog vremena mogu imati upaljene televizore.

Stoga smo poslali upit u 20 najvećih hrvatskih gradova, a dobili odgovor od njih 14. Na upit portala net.hr nisu odgovorili iz Grada Rijeke, Zadra, Velike Gorice, Samobora, Vinkovaca i Koprivnice.

Sve gradove pitali smo kako će oni postupiti, hoće li izdati drugačije rješenje za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva tako da kafići mogu raditi dulje te koji je njihov stav oko cijele te situacije. Zanimalo nas je i planiraju li dopustiti da kafići rade dulje samo kada igra Hrvatska nogometna reprezentacija ili će to vrijediti za cijelo Svjetsko prvenstvo.

U nastavku donosimo njihove odgovore:

Zagreb još čeka, Split već sve pojasnio

1. Zagreb

Grad Zagreb vrlo nam je kratko odgovorio.

"Nismo do sada zaprimili zahtjev na koji se referirate, a ukoliko ga zaprimimo, razmotrit ćemo ga", poručili su.

2. Split

Drugi najmnogoljudniji grad u Hrvatskoj - Split odgovorio nam je vrlo detaljno, ali i nagovijestio da će se također pravodobno donijeti odluka te će se voditi računa o interesu građana.

"Sukladno Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ br. 31/24), u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi od 6.00 do 1.00 sat, a petkom, subotom i uoči blagdana od 6.00 do 2.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ unutar obuhvata stare gradske jezgre u navedenom razdoblju mogu raditi svaki dan od 6.00 do 24.00 sata. Iznimno, objekti iz skupine „Restorani“, isključivo vrste „Restorani“, mogu raditi do 1.00 sat, uz uvjet da se rad od 24.00 do 1.00 sat odvija isključivo u zatvorenom prostoru.

Objekti na Trumbićevoj obali, Trgu dr. Franje Tuđmana, Trgu Republike, Obali Hrvatskog narodnog preporoda i Obali Lazareta mogu raditi do 1.00 sat, odnosno do 2.00 sata petkom, subotom i uoči blagdana. Ugostiteljski objekti na lokaciji Pothodnik 1 – tržnica Pothodnik mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata, uz provedbu mjera zaštite od buke u noćnim satima.

Sukladno članku 15. navedene Odluke, povodom značajnih događanja gradonačelnik može odrediti i drukčije radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ od vremena propisanog Odlukom.

Grad Split pravodobno će donijeti odluku vezano uz razdoblje održavanja Svjetskog prvenstva te o svim detaljima obavijestiti javnost. Prilikom donošenja odluke vodit će se računa o interesu građana, očuvanju javnog reda i mira, kao i o potrebama ugostiteljskog sektora, uz poštivanje važećih propisa koji se odnose na zaštitu od buke i korištenje javnih površina", poručili su za net.hr.

Slavonski Brod neće dopustiti gledanje na terasama kafića?

3. Osijek

Iz Grada Osijeka pak vrlo kratko poručuju:

"Grad Osijek još nije zaprimio niti jedan zahtjev za produženjem radnoga vremena za vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva. Ukoliko pristignu, takvi će se zahtjevi razmotriti", stoji u odgovoru.

4. Slavonski Brod

Slavonski Brod dao nam je zanimljiv odgovor:

"Nastavno na Vaš upit oko Svjetskog prvenstva 2026., javljamo kako nismo razmatrali izdavanje drugačijeg rješenja za vrijeme trajanja prvenstva te će pravila ostati ista kao i do sada", poručili su.

Zanimalo nas je zatim kakvo je rješenje trenutačno na snazi, odnosno je li moguće da se prijenos utakmica nakon 22 sata neće moći gledati na terasama kafića. Dobili smo sljedeći odgovor:

"Na snazi je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 5/15.).

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na otvorenom prostoru tijekom radnog tjedna je do 24:00 sata, a vikendom, uoči blagdana i praznika do 02:00 sata (samo oni objekti koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, za rad samo u zatvorenim prostorima, i uz uvjet pozitivnog mišljenja turističkog vijeća Turističke zajednice Grada).

Na ljetnim terasama nije dopušteno korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje, kao ni izvođenje žive glazbe", zaključili su.

Znači li to da Brođani i Brođanke neće moći pratiti Hrvatsku na SP-u u kafićima? Ostaje za vidjeti...

Karlovac sigurno dopušta dulje radno vrijeme!

5. Karlovac

A kako će biti u Karlovcu? Oni su odmah jasni i direktni sa svojim odgovorom - dopustit će ugostiteljskim objektima dulje radno vrijeme:

"Karlovac je više puta pokazao da je grad koji svim srcem navija za naše sportaše, kako za održavanja svjetskih prvenstava, tako i u prigodama kada je bio domaćin našim reprezentacijama.

Stoga će i Grad Karlovac ugostiteljskim objektima dozvoliti dulje radno vrijeme u dane kada na Svjetskom nogometnom prvenstvu utakmice bude igrala Hrvatska nogometna reprezentacija", odgovaraju.

6. Pula

Grad Pula još nije donijela nikakvu odluku o produljenom radnom vremenu kafića.

"Člankom 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te člankom 9. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 11/15, 3/19 i 20/19), propisano je da Gradonačelnik može, za ugostiteljske objekte iz skupina „Restorani“ i „Barovi“, za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događaja, glazbenih festivala i slično, odrediti drugačije radno vrijeme.

Odluku o tome hoće li se i koliko produljiti radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ Gradonačelnik Grada Pula - Pola u ovom trenutku još nije donio", stoji u odgovoru.

Evo što kažu u Sisku i Šibeniku

7. Sisak

U Sisku su svjesni da će dobiti zahtjeve ugostitelja o produljenju radnog vremena, a zbog toga će se i sagledati svaki zahtjev istih.

"Sukladno članku 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te važećoj Odluci Grada Siska, ugostiteljski objekti iz skupine barovi mogu raditi od 06,00 do 01,00 sata, dok petkom i subotom mogu raditi od 06,00 do 02,00 sata. Kako je pred nama Svjetsko nogometno prvenstvo očekujemo povećan broj zahtjeva za produljenjem radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata. U okviru zakonskih mogućnosti, vodeći brigu o zaštiti kvalitete života građana donosit će se Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata sagledavajući svaki zahtjev ugostitelja", poručili su nam.

8. Šibenik

U Šibeniku žele kao i drugdje postići ravnotežu s kvalitetom života svakog građanina, ali i društvenog interesa. Stoga odgovaraju:

"Grad Šibenik će odluke donositi u skladu s važećim zakonskim okvirima, uzimajući u obzir interes ugostitelja te očekivanja građana. Pri tome je cilj postići ravnotežu između društvenog interesa i kvalitete života stanovnika, imajući u vidu okolnosti vezane uz termine održavanja utakmica. U ovom trenutku Grad Šibenik nije zabilježio interes ugostiteljskih objekata za produljenim radnim vremenom vezano uz navedeni događaj", stoji u odgovoru za net.hr.

Varaždin i Dubrovnik još nisu donijeli odluku

9. Varaždin

Iz grada na sjeveru Hrvatske vrlo su kratki:

"Ljubazno Vas molim da se oko ove teme čujemo za neko vrijeme kad bude aktualna organizacija gledanja utakmica Svjetskog prvenstva. Grad Varaždin zasigurno će pronaći varijantu koja će biti najbolja za naše građane", poručili su.

I preostalo nam je još pet gradova koji su odgovorili na naš upit.

10. Dubrovnik

Iz grada na jugu Hrvatske samo su poručili:

"Grad Dubrovnik još uvijek nije donio odluku o navedenom, kada ista bude donesena svakako ćemo Vas obavijestiti", stoji u odgovoru.

Bjelovar u isto vrijeme ima Terezijanu: 'Neće biti problema sa željama ugostitelja'

11. Bjelovar

A što je s Bjelovarčanima? Kod njih se već sve zna, jer baš u to vrijeme kod njih se održava najveća gradska manifestacija - Terezijana tako da će radno vrijeme kod svih ugostitelja biti produljeno.

"Obavještavam Vas da Grad Bjelovar u vrijeme održavanja tog sportskog događaja organizira i najveću gradsku manifestaciju - Terezijanu. S obzirom da je riječ o jubilarnom 30. izdanju Terezijane, ona će ove godine trajati čak 12 dana te će se u skladu s tim i radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata biti produljeno do ranih jutarnjih sati, ovisno o danu u tjednu i programu manifestacije. U sklopu svega ukomponirali smo i nogometne utakmice te će biti organizirano gledanje u središtu grada na velikom ekranu. Samim time, neće biti ni problema sa željama ugostitelja. O svemu ćemo na vrijeme obavijestiti građane na našim internetskim stranicama i društvenim mrežama", poručili su iz Grada Bjelovara.

12. Kaštela

Grad Kaštela u Splitsko-dalmatinskoj županiji također će postupati sukladno važećoj Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, ali napominju i da gradonačelnik može odrediti drugačije rješenje.

"Obavještavamo Vas da će Grad Kaštela postupati sukladno važećoj Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 2/14).

Sukladno članku 3. Odluke, ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata. U dane vikenda (petak na subotu i subotu na nedjelju) te na dan uoči državnih blagdana mogu raditi do 2.00 sata tijekom cijele godine. U razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna navedeni ugostiteljski objekti mogu raditi do 1.00 sat.

Nadalje, člankom 9. Odluke propisano je da gradonačelnik može, na zahtjev ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od onoga propisanog Zakonom i Odlukom, radi održavanja prigodnih proslava.

Slijedom navedenog, svi eventualni zahtjevi za produženje radnog vremena razmatrat će se pojedinačno, u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir javni interes, red i mir te kvalitetu života građana", kažu nam.

Loše vijesti za Čakovčane: Nema prijenosa na glavnom Trgu

13. Vukovar

A kako je u Vukovaru?

"U ovom trenutku još nismo razmotrili sve detalje vezane uz organizaciju niti su zaprimljeni službeni zahtjevi. Ipak, Grad Vukovar će, kao i do sada, zasigurno omogućiti građanima gledanje i praćenje utakmica naše reprezentacije tijekom prvenstva. O svim konkretnim informacijama, pravovremeno ćemo obavijestiti javnost", poručili su.

14. Čakovec

I za kraj ostao je Čakovec, a oni nam otkrivaju i jednu nažalost tužnu vijest, no ipak nije sve tako crno.

"Grad Čakovec je tijekom dosadašnjih svjetskih i europskih nogometnih prvenstava organizirao zajedničko praćenje utakmica na Trgu Republike, no s obzirom kako je na tom prostoru u tijeku rekonstrukcija cijelog trga, to neće biti moguće.

Vezano uz upit produljenja radnog vremena ugostitelja tijekom Svjetskog prvenstva, do sada u Grad nije stigao ni jedan zahtjev ugostitelja o izdavanju rješenja za produljenje radnog vremena u tom periodu.

Bude li upita, Grad će razmotriti izdavanje rješenje produljenje radnog vremena ugostitelja za vrijeme trajanja prvenstva, odnosno u terminima odigravanja utakmica hrvatske reprezentacije", poručuju za net.hr.

Ministarstvo poručilo gradovima: 'Omogućite produljivanje rada'

Dobili smo odgovor i Ministarstva turizma i sporta, a ministar Tonči Glavina i ranije je pozvao sve da osiguraju da ugostiteljski objekti rade za vrijeme prvenstva.

"U 22 sata odnosno u 1 sat ujutro protiv Paname i protiv Gane u 23 sata, ali što se tiče rada ugostiteljskih objekata upravo zakon podrazumijeva i pretpostavlja ovakve okolnosti tako da ako žele proglasiti manifestaciju što bi bilo prikladno, mogu regulirati samostalno radno vrijeme“, rekao je u prosincu ministar sporta i turizma.

Evo što sada poručuju iz ministarstva za net.hr:

"Člankom 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21 i 152/24) propisane su ovlasti jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) za određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, kao i ovlasti jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) za produljivanje rada ugostiteljskih objekata.

Nastavno na navedeno, odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu u nadležnosti je gradova i općina.

Ministarstvo turizma i sporta u svakom slučaju daje preporuku da se omogući produljivanje rada ugostiteljskih objekata kako bi naši sugrađani u ugodnoj atmosferi mogli pratiti utakmice naše nogometne reprezentacije za vrijeme trajanja SP-a", kažu nam.

Dakle ostaje za vidjeti što će se u naredna tri mjeseca događati jer Hrvatsku čeka zaista posebno ljeto - navijanje do ranih jutarnjih sati! Pitanje je samo hoće li to navijanje biti u udobnosti svoga doma ili u kafićima diljem hrvatskih gradova.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlada neviđeno nogometno ludilo: Potražnja ulaznica za SP 2026 veća nego u posljednjih 300 godina zajedno!