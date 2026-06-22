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BITNI BODOVI /

Nastavlja se luda skupina: Faraoni i Kiviji bore se za vrh

Nastavlja se luda skupina: Faraoni i Kiviji bore se za vrh
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Foto: Brent Clark/Zuma Press/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

22.6.2026.
1:07
Dominik Franculić
Brent Clark/Zuma Press/Profimedia
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2. kolo skupine G
22.06.2026.
03:00
0
Novi Zeland
 
:
0
Egipat
 

Uživo

- Utakmica počinje u tri sata po našem vremenu. Igra se u Vancouveru u kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija. Sudac utakmice je Emiraćanin Omar Mohamed Al Ali.

Najava

Jedanaesti natjecateljski dan Svjetskog prvenstva završavamo u tri sata ogledom Egipta i Novog Zelanda. Drugi je to susret Skupine G u kojoj su ranije Belgija i Iran remizirali 0-0 te Novi Zeland i Egipat imaju priliku pobjedom čvrsto zgrabiti vodstvo u napetoj skupini. 

Egipat se pokazao odličnim u prvom kolu. Odigrali su 1-1 s Belgijom i pokazali neočekivano dobar i napadački nogomet. Slično se može reći i za Novi Zeland koji je remizirao 2-2 s Iranom. Nadamo se da će i jedni i drugi nastaviti u tom tonu u drugom koju jer to bi garantiralo novu sjajnu utakmicu.

Egipat je pomalo iznenadio poprilično napadačkim, kombinatornim nogometom protiv Belgije, a isto se može i reći za Novi Zeland koji je dvaput vodio protiv Irana i igrao puno bolje nego što sugerira njihov FIFA renking koji je najslabiji na prvenstvu (85. mjesto).

Egipatska Nogometna ReprezentacijaNovi ZelandSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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