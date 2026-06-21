Stanišić i Musa najavljuju okršaj s Panamom

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Tekstualni prijenos konferencije za medije hrvatske reprezentacije pratite na portalu Net.hr
Hrvatska reprezentacija igra protiv Paname u 2. kolu skupine L Svjetskog prvenstva. Ta utakmica a rasporedu je u srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu, a u nedjelju će Josip Stanišić i Petar Musa održati pretposljedju press konferenciju prije utakmice.
Konferencija za medije Hrvatske reprezentacije
Početak konferencije za medije zakazan je za 23.15