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Stanišić i Musa najavljuju okršaj s Panamom

Stanišić i Musa najavljuju okršaj s Panamom
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Foto: Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Tekstualni prijenos konferencije za medije hrvatske reprezentacije pratite na portalu Net.hr

21.6.2026.
22:57
M.G.
Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatska reprezentacija igra protiv Paname u 2. kolu skupine L  Svjetskog prvenstva. Ta utakmica a rasporedu je u srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu, a u nedjelju će Josip Stanišić i Petar Musa održati pretposljedju press konferenciju prije utakmice.

UŽIVO

Konferencija za medije Hrvatske reprezentacije

 

 

 

Početak konferencije za medije zakazan je za 23.15

 

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Svjetsko Prvenstvo 2026.Petar MusaJosip StanišićHrvatska Nogometna ReprezentacijaPanama
komentara
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