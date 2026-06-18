Trg je u tom trenutku 'podrhtavao'! Pogledajte reakciju navijača na pogodak Petra Muse

LOVA DO KROVA /
Što bi Hrvati s bilijun dolara? Neki bi na Mars kao Elon, a drugi? 'Sredila bih zube'
Tisuće ljudi bile su trgovima u srijedu kako bi pratili prvu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Engleske.
Igrala se sudačka nadoknada prvog poluvremena i činilo se kao da ćemo na odmor otići s minusom od jednog gola.
No, Hrvatska nije stala! Vatreni su odigrali sjajnu akciju Pašalić je ubacio u šesnaesterac, Perišić je glavom sjajno pronašao Musu koji je bez problema matirao Pickforda i zabio za 2:2.
U videu donosimo reakciju navijača na glavnom zagrebačkom trgu. Reakcija govori sve.
A kako su reagirali za gol Martina Baturine? Taj trenutak pogledajte OVDJE.