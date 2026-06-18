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Trg je u tom trenutku 'podrhtavao'! Pogledajte reakciju navijača na pogodak Petra Muse

Tisuće ljudi bile su trgovima u srijedu kako bi pratili prvu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Engleske. 

Igrala se sudačka nadoknada prvog poluvremena i činilo se kao da ćemo na odmor otići s minusom od jednog gola. 

No, Hrvatska nije stala! Vatreni su odigrali sjajnu akciju Pašalić je ubacio u šesnaesterac, Perišić je glavom sjajno pronašao Musu koji je bez problema matirao Pickforda i zabio za 2:2.

U videu donosimo reakciju navijača na glavnom zagrebačkom trgu. Reakcija govori sve. 

A kako su reagirali za gol Martina Baturine? Taj trenutak pogledajte OVDJE

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18.6.2026.
12:20
Sportski.net
Petar MusaTrg Bana Josipa JelacicaReakcijaNavijačiSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
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