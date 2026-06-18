Prvo kola Mundijala je iza nas: Debitanti oduševili, Messi ispisao povijest

Utakmicom Uzbekistana i Kolumbije (1:3) odigrane su sve utakmice prvog kola grupne faze Svjetskog prvenstva. U prve 24 utakmice gledali smo svašta, a mi izdvajamo ovo.

Nastupi debitanata

Proširenjem Svjetskog prvenstva s 32 na 48 momčadi dobili smo i četiri debitanta. Zelenortski Otoci, Curaçao, Jordan i Uzbekistan po prvi su put nastupili na Mundijalu, a rezultati su im bili mješoviti.

Prvi je svoj debi odradio Curaçao, koji je u utakmici s Njemačkom parirao kroz većinu prvog poluvremena. Karipska je momčad, zahvaljujući pogotku Livana Comenencije, imala 1:1 sve do 38. minute, kada je Nico Schlotterbeck započeo ono što će se nastaviti kroz ostatak utakmice. Njemački je branič nakon kornera pogodio za 2:1, da bi do kraja utakmice njemačka reprezentacija utrpala još pet komada i slavila 7:1.

Slična je sudbina bila i kod druga dva debitanta – Jordana i Uzbekistana. Obje su momčadi dugo parirale i pokazale da mogu igrati, no na kraju su pokleknule pred fizički nadmoćnijim protivnikom. Jordan je u utakmici u Santa Clari izgubio 3:1 protiv Austrije, dok je Uzbekistan istim rezultatom u Meksiku izgubio od Kolumbije.

Jedini debitant koji nije poražen ujedno je i naša "priča kola" – Zelenortski Otoci. Ta momčad, koja dolazi s arhipelaga zapadno od Afrike, u svojem je debitantskom nastupu odigrala nevjerojatno čvrstu i hrabru utakmicu te protiv prvog favorita prvenstva, Španjolske, uzela veliki bod. U remiju 0:0 apsolutni junak bio je četrdesetogodišnji vratar Vozinha, koji je protiv Laminea Yamala i društva upisao čak sedam obrana.

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Povratnici

Osim debitanata, tu imamo i nekoliko momčadi koje su se vratile na Svjetsko prvenstvo nakon godina izbivanja. Bosna i Hercegovina, Obala Bjelokosti i Alžir na prvenstvu nisu bili 12 godina, Škotska i Norveška 28, a Demokratska Republika Kongo, Haiti i Irak čak 40 ili više godina.

U svom povratničkom nastupu najgore je prošao Irak, koji je u utakmici s Norveškom izgubio 4:1 nakon što se grčevito borio kroz prvo poluvrijeme. Utješni pogodak za Lavove Mezopotamije postigao je Aymen Hussein, nogometaš s dubokom osobnom tragedijom zbog koje je postao heroj cijele nacije.

Haiti je pak u svom povratničkom nastupu nakon 52 godine odigrao veoma dobru utakmicu u kojoj je, unatoč boljoj igri, izgubio 1:0 protiv Škotske, za koju je zabio John McGinn. Napominjemo i kako su se Škoti tom utakmicom vratili na prvenstvo prvi put nakon 1998., baš kao i Norvežani.

Nešto više razloga za slavlje imala je Demokratska Republika Kongo, koja je u uzbudljivoj utakmici skupine K odigrala neriješeno protiv Portugala Cristiana Ronalda. Njima je to bio prvi nastup na prvenstvu od 1974., kada su se zvali Zaire.

Uzbudljivosti na sve strane

Od ostalih trenutaka koji su obilježili ovo Svjetsko prvenstvo ističemo da je tuniski izbornik Sabri Lamouchi dobio otkaz usred turnira nakon poraza 5:1 protiv Švedske, da su utakmice Engleska – Hrvatska (4:2) i Brazil – Maroko (1:1) bile prava poslastica za sve ljubitelje nogometa, kao i to da su pali brojni osobni rekordi.

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo zaigrali su na svom šestom svjetskom prvenstvu. Argentinac je također postigao svoj prvi hat-trick na Svjetskom prvenstvu, čime je ujedno postao i najbolji strijelac svjetskih prvenstava svih vremena zajedno s Miroslavom Kloseom, a Dick Advocaat srušio je rekord za najstarijeg izbornika.

Ovo su bili samo neki od brojnih uzbudljivih trenutaka koje smo mogli vidjeti nakon prvog kola, a drugo kreće već danas, 18. lipnja, kada u 18:00 svoju utakmicu igraju Češka i Južnoafrička Republika.