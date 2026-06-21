Stručnjak upozorava uoči Paname i otkriva najveći problem Vatrenih: 'Tu smo smušeni'

Branko Karačić, poznati nogometni trener, gostovao je u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner", gdje je analizirao poraz Hrvatske od Engleske (4-2) na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Osim pogleda na idućeg protivnika, Panamu u srijedu u 01:00 ujutro po našem vremenu, Karačić je ponudio detaljnu taktičku analizu najveće boljke hrvatske reprezentacije, obrane kod prekida, te istaknuo kako bi se Hrvatska trebala postaviti u ključnoj utakmici za prolazak skupine.

Smušenost i kolektivna greška kod prekida

Spominju se prekidi kao ključni problem i glavni uzrok poraza Hrvatske protiv Engleske. Da li je to najveća boljka hrvatske nogometne reprezentacije, je li Hrvatska izgubila od Engleske samo zbog prekida?

"Hrvatska je u prvom poluvremenu pokazala karakter. To je poznata stvar o Hrvatskoj. Znaju što nosi dres Hrvatske i to su pokazali bezbroj puta. Ne pamtim utakmicu u kojoj se nisu borili, pokazali želju i karakter, dali sve od sebe. Trebamo biti zadovoljni igrom iz prvih 45 minuta. Što se dogodilo u drugom dijelu, to je već za jednu dublju analizu. Pa dobro, sigurno da nije samo zbog prekida. Međutim, taj kvalitet koji je hrvatska reprezentacija bila upoznata i najavljivali su da su puno radili na tim prekidima, da osujete tu kvalitetu koju Englezi posjeduju. Međutim, nismo dobro bili postavljeni. Smatram da zonski svi igrači pozicije, svi igrači u zonskoj obrani ne trebaju biti tu, nego po mom mišljenju, da je dovoljno tri zonska igrača, da su poziciono postavljeni, a ostalih četiri ili pet da imaju čovjek čovjeka. To je na neki način, u toj smušenoj situaciji, vidjeli smo da Englezi posjeduju taj kvalitet, da su to prepoznali i da su na kraju realizirali."

Karačić je zatim dodatno pojasnio situacije kod primljenih pogodaka.

"Kada se vratimo na prvi dio gdje smo dobili dva zgoditka nakon prekida, smatram da jedna neopreznost Luke Modrića kod te situacije kada je jedanaesterac kazneni udarac napravljen od strane Modrića. Mislim da nije to samo njegova pogreška, iako najveći dio odgovornosti je na njemu. Ali, smatram da u toj situaciji mora biti kvalitetnija komunikacija ostalih igrača da ga upozori da na neki način, da je igrač Engleske u jednoj brzom ritmu i da treba kvalitetnije reagirati. Što se tiče drugog zgoditka nakon prekida, smatram da smo loše bili postavljeni, iz razloga što sam vidio da su svi igrači zonski pozicije postavljeni i da nije ovo što sam rekao napravljeno. Mislim da je to jedna greška bila, da li kolektivna, da li u traženju izbornika, mi to ne možemo znati u ovom trenutku. Međutim, smatram da tu situaciju su prepoznali Englezi i kvalitetno blokirali, tj. omogućili prostor ostali igrači Kaneu da vrhunski realizira taj drugi pogodak, što je na neki način pokazatelj. Ispada sada da je to tradicionalno da smo u problemima kada protivnik ima prekid. Međutim, moramo znati da neka reprezentacija ima ovaj kvalitet, neka onaj i teško se tu oduprijeti. Moramo reći da jedan od najboljih izvođača tih prekida od kornera od slobodnih udaraca Rice, što je pokazao u Arsenalu. Moram reći da kod tih prekida, ako imaš izvanrednog izvođača kao što oni imaju Rice, kao što radiš ako imaš te napadače ili igrače koji imaju dobar tajming i skok, da je uvijek ta reprezentacija u prednosti naspram obrambenih igrača. I to su Englezi prepoznali, taj kvalitet koji posjeduje su pokazali na ovoj utakmici i sasvim, na neki način, došli do te naše slabosti, a njihove kvalitete i zato je na neki način utakmica otišla u stranu Engleza."

Ja bih još rekao da kad se brani, ispravite me, u zonskoj obrani, kad nisu igrači na suparničkom igraču i udaljeni dva metra jedan od drugog, onda dolazi ponekad do nesporazuma. Tko će izbiti loptu? I to je ta sekunda, dvije. smušenosti koju tako dobar suparnik poput Engleske zna iskoristiti.

"U pravu ste. Smatram da je tu neki način, ako je to bilo zamišljeno i plan da svi igrači zonski budu postavljeni pozicije. Smatram da je to jedna pogreška, jer kako ćeš ti reći tko je krivac za tu situaciju kada je Kane izvanredno realizirao. Bio je sam. Znači, to su igrači Engleske prepoznali. Blokirali su dva-tri igrača ostale igrače, engleske naše igrače i stvorio se taj jedan prostor. A kada imate takvog izvođača prekida, rekao Reyesa, to nije onda na neki način teško ni realizirati, kao što je realizirao jedan vrhunski majstor kao što je Kane."

Panama nije bezazlena, a jedan igrač je adut

Sljedeća utakmica u srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu je protiv Paname. Utakmica moramo pobijediti ako mislimo ostati u igri za drugi krug i ako 8 od 12 najboljih na trećem mjestu idu dalje, ali svejedno moramo i dobiti. Kako vam izgleda Panama, kako vam je Panama izgledala protiv Gane i da li bi mogao Marco Pašalić, kao lijevak na toj desnoj strani, biti adut? Jer, odlično je reagirao kad je ušao protiv Engleske. Donio je energiju, živost, opasnost. Treba takva reakcija i treba takav jedan dinamit protiv Paname, koja je odigrala na visokoj razini drugih 45 minuta protiv Gane.

"Da vam budem iskren, samo prvo poluvrijeme utakmice Paname i Gane sam gledao i moram reći da su me nogometaši Paname ugodno iznenadili. Apsolutno su bili dominantniji naspram, po nekom rankingu, kvalitetnije reprezentacije kao što je Gana. Trebat će veliki oprez protiv Paname. Ta utakmica Paname i Gane pokazala je da ćemo imati vrlo teškog i složenog protivnika u drugoj utakmici na SP-u, nepoznatog u svjetskom nogometu. Panama je vrlo nezgodna reprezentacija. Ako pogledamo malo statistiku, Panama je imala veći posjed lopte od 67 posto u odnosu na 33 posto Gane. Ako se ne varam, 11 šuteva na gol imala je Panama protiv jedne Gane, gdje smo na neki način Ganu stavili na tu treću poziciju po kvaliteti u našoj skupini L i smatram da će biti vrlo nezgodna, nezgodna utakmica."

Trener se potom osvrnuo i na ulogu Marca Pašalića, te promjenu sustava igre.

"Još bih rekao, ovo što ste rekli za Marca Pašalića, apsolutno da je, ali nije samo on adut. Moramo se vratiti na tu situaciju gdje smo iz sustava 3-4-2-1 vratili se u sustav 4-2-3-1 s ulaskom Pašalića, Kramarića i to. I mislim da je to jedan pokazatelj da ćemo, da smo sve rezultate i vrhunske partije ostvarivali u sustavu 4-2-3-1 i mislim da će to ići protiv Paname i Gane. Izbornik Dalić ponovno će vratiti u taj sustav. Marco Pašalić vrlo kvalitetan, vrlo eksplozivan. Vrlo jaku lijepu zanimljivu nogu ima tu lijevu na toj desnoj poziciji i sigurno se jednim ulaskom. Okomitost i direktnost može nam donijeti jednu plus kvalitetu koju ima cijela reprezentacija."

Unatoč upozorenjima i porazu na startu SP-a, Karačić vjeruje u snagu Hrvatske i prolazak skupine, no ističe da je oprez nužan. Ispravljanje pogrešaka u obrani i povratak na provjereni sustav igre trebali bi biti ključ za pobjedu protiv neugodne Paname.

Cijeli podcast s Brankom Karačićem pogledajte u priloženom videu gore.