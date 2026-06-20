Bi li Dalić senatore trebao staviti na klupu protiv Paname? 'To je najteže i može biti pogubno'

Branko Karačić, poznati nogometni trener, gost je u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner", gdje detaljno analizira poraz hrvatske nogometne reprezentacije od Engleske (4-2), u svojoj prvoj utakmici Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Karačić detaljno secira taktičke pogreške, posebno kod prekida. Objašnjava u detalje obranu od prekida, od zonske do čovjek na čovjeka, ali i čvrsto stao u obranu kapetana Luke Modrića i senatora koje javnost proziva.

Plan je bio jedno, realizacija drugo

Kako ste vi vidjeli utakmicu, jeste li razočarani rezultatom i porazom Hrvatske ili nema mjesta razočaranju?

"Mislim da ne bi trebalo biti razočarenje, iako normalno da smo svi očekivali više. Plan je bio davno napravljen. Međutim, realizacija na samom terenu nije to potvrdila. Davno je izbornik rekao da se priprema za tu utakmicu u novoj formaciji u formaciji 3-4-2-1, što je na neki način pokazatelj da smo u prvom dijelu relativno, bez obzira na dijelove utakmice gdje je Engleska bila kvalitetnija, pa jednim dijelom i mislim da smo dobro djelovali, a vjerojatno je na neki način bio plan da imamo puno tih veznih igrača da bi imali jednu gustoću. Prvenstveno nam je na neki način bio cilj da defanzivno blokiramo te kvalitete koje engleska reprezentacija ima. Međutim, kako se utakmica odvijala, oni su došli do onoga što im je kvalitet, a to su prekidi. A mi smo planirali i radili na tim prekidima. Međutim, ono što sam rekao, plan je bio jedno, međutim, realizacija je bila na neki način sasvim suprotna od nas i od naših želja."

Spominju se prekidi kao nešto što nije bilo dobro. Da li je to najveća boljka hrvatske nogometne reprezentacije i je li reprezentacija izgubila od Engleske zbog prekida?

"Sigurno da nije samo zbog prekida. Međutim, taj kvalitet koji je hrvatska reprezentacija bila upoznata i najavljivali su da su puno radili na tim prekidima da osujete tu kvalitetu koju Englezi posjeduju. Međutim, nismo dobro bili postavljeni. Smatram da zonski svi igrači pozicije na zonski, svi igrači ne trebaju biti tu, nego po mom mišljenju da je dovoljno tri zonska igrača pozicijama su postavljeni, a ostalih četiri ili pet da imaju čovjek čovjeka. To je na neki način smušenost situacije. Vidjeli smo da Englezi posjeduju taj kvalitet, da su to prepoznali i da su na kraju realizirali."

Foto: Peter Hansson/Sipa USA/Profimedia

'Kritike Luki Modriću su neozbiljne i nepoštene'

Kako vi vidite te kritike i dijela medija i dijela društvenih mreža prema Luki?

"Ma dobro, to je, mislim, neozbiljno, nepošteno prema Luki. Mislim da je toliko sreće, zadovoljstva sa svojim igrama, sa svojim ponašanjem nam je Luka pružio dvadesetak godina izvanrednih stvari za nas koji smo gledatelji i koji znamo što je, pa svaki igrač ima pravo na jednu pogrešku. Nažalost, nije igrao dobro, on je toga sigurno prvenstveno svjestan. Sigurno da je i ozljeda u Milanu odrazila se i na ovu utakmicu. Biologija isto govori svoje. To je sasvim normalno. Međutim, te loše stvari što čitamo, mislim da to Luka nije zaslužio. On je naš najbolji nogometaš svih vremena i to treba ocijeniti i poštivati bez obzira na jedno lošije, na neki način, izdanje Luke Modrića. Ali moramo znati da igrač, kada je van treninga, van natjecateljske forme, da vrlo složen je taj povratak u vrhunsku formu. A mi znamo što nam je Luka Modrić dao i pružio, toliko zadovoljstva i uspjeha reprezentacije da to trebamo više cijeniti."

Foto: Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pada li Dalić pod utjecaj senatora i bi li ih trebao protiv Paname posjesti na klupu i prednost dati onima koji su u formi?Da li je po vama pogrešno to što se Dalić ne može oduprijeti vremenu senatora i b li trebao prelomiti i senatore koji nisu u formi posjesti na klupu i koristiti igrače koji su u boljoj formi?

"To je vrlo složeno za izbornika, ne samo za njega, nego i za bilo koga i sigurno je Dalić čovjek od riječi, a rekao je još prije - sa tim igračima sam napravio vrhunske rezultate. Vjerojatno ide sa tom namjerom da ih ostavi u sastavu i ako treba i poginuti, opet će poginuti sa tim istim igračima. To je vrlo teško, najteži, najdelikantniji zadatak za izbornika ili trenera kada mora na neki način donositi takve odluke, kao što su neki igrači dali cijeloga sebe za postizanje izvrsnih i vrhunskih rezultata, što su ti igrači napravili zajedno s izbornikom. Mislim da to treba biti jedna kvalitetna komunikacija, obrazloženje. Međutim, iz svog iskustva kao trenera, mislim da svaki trener to zna i apsolutno razumije biologiju, razumije blizinu kraja na neki način igračke karijere i sigurno da razgovara puno s igračima. Neki igrači to shvaćaju i prihvaćaju na jedan kvalitetan način, a moram reći i da neki igrači, a to sam doživio. U razgovoru neki igrači kažu, znaju reći kako razumiju odluku trenera, ali ti vidiš jednu negativnu reakciju i to može biti pogubno za cijelu ekipu i zato smatram da je to najsloženiji dio za izbornika Dalića".

Foto: Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia

Je li onda Zlatko Dalić pod utjecajem senatora?

"Pa ništa on nije nikada ni skrivao da je prvi na neki način njegov čovjek Luka Modrić i da je on na neki način sve zajedno ideje te sprovode. I to ništa nije novo, ne spada on... On je pokazao taj autoritet i poštovanje prema tim igračima, od Modrića, od Perišića, od Kovača, Livakovića, Kovačića, Kramarića. I on jednostavno ide tim putem koji su mu ti igrači toliko veliko zadovoljstvo i na neki način olakšali život u toj sportskoj karijeri."

Senatori na klupu potiv Paname ili ne? Neki igrači to shvaćaju i prihvaćaju na jedan kvalitetan način, a moram reći i da neki igrači, a to sam doživio. U razgovoru neki igrači kažu, znaju reći kako razumiju odluku trenera, ali ti vidiš jednu negativnu reakciju i to može biti pogubno za cijelu ekipu i zato smatram da je to najsloženiji dio za izbornika Dalića.

Pogled prema Panami i moguće promjene

Kako vam izgleda Panama i da li bi mogao Marco Pašalić kao lijevak na toj desnoj strani biti adut?

"Moramo se vratiti na tu situaciju gdje smo iz sustava 3-4-2-1 vratili se u sustav 4-2-3-1 s ulaskom Marca Pašalića i Kramarića. Mislim da je to jedan pokazatelj da smo sve rezultate i vrhunske partije ostvarivali u sustavu 4-2-3-1. I mislim da će to ići protiv Paname i Gane, izbornik Dalić ponovno će taktiku vratiti u taj sustav. Marco Pašalić je vrlo kvalitetan, vrlo eksplozivan, vrlo jaku, lijepu, zanimljivu nogu ima tu lijevu na toj desnoj poziciji i sigurno se jednim ulaskom, okomitošću i direktnosti, može nam donijeti jednu plus kvalitetu koju ima cijela reprezentacija. I Kramarić i Modrić isto. Pokazat će oni protiv Paname da je protiv Engleske bio samo loš dan".

Karačić je zaključio podcast 'Maksanov korner' s vjerom u pobjedu protiv Paname i Gane, naglasivši da je pad u drugom poluvremenu protiv Engleske bio anomalija koja se ne smije ponoviti. Vjeruje da Hrvatska ima kvalitetu za prolazak skupine i da će, kako turnir bude odmicao, dizati formu.