FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEZAUSTAVLJIVI SU /

Bayern sa Stanišićem nastavio dominaciju, Kane 'uništio' Stuttgart

Bayern sa Stanišićem nastavio dominaciju, Kane 'uništio' Stuttgart
×
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Bayern osvojio 21. naslov pobjednika Kupa u povijesti

23.5.2026.
22:36
Hina
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Bayerna potvrdili su dominaciju u njemačkom nogometu osvajanjem dvostruke krune, nakon Bundeslige najbolji su bili i u DFB Pokalu gdje su u finalu svladali Stuttgart s 3-0 u Berlinu.

Bayern je time došao do 21. naslova pobjednika DFB Pokala u povijesti te je uvjerljivo najbolji na toj ljestvici. Iza njega je Werder sa šest naslova, dok su po pet osvojili Borussia (D), Schalke i Eintracht.

Subotnji finalist Stuttgart je ostao na četiri naslova, a posljednji je osvojio prošle sezone.

Vrlo oprezno prvo poluvrijeme su odigrali finalisti, a Bayern nije dominirao berlinskim travnjakom kao što je činio u velikoj većini ovosezonskih utakmica u njemačkim okvirima. Najbolju šansu krajem prvog dijela imao je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, ali je njegov žestok dalekometni udarac zaustavio vratar Stuttgarta Urbig.

Bayern je poveo u 55. minuti kada je glavom iz blizine Stuttgartovu mrežu pogodio Harry Kane. Vodstvo je ponovno primirilo Bayern koji je čuvao minimalno vodstvo, dok je Stuttgart uglavnom bio nemoćan u napadima.

Sve je odlučeno u 80. minuti minijaturom Kanea koji se lako riješio svog čuvara, oko kojeg se s loptom okrenuo i zabio za 2-0, svoj 60. pogodak u sezoni u svim natjecanjima. Zabio je engleski napadač još jedan gol do kraja, u 92. minuti je realizirao jedanaesterac za konačnih 3-0.

Stanišić je zamijenjen u 94. minuti finalnog dvoboja.

Dfb KupBayern MünchenJosip Stanišić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike