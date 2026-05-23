Fešta na Maksimiru! Dinamo slavi sezonu iz snova pred rasprodanim stadionom

Marija Krolo javila se uživo iz Maksimira, gdje Dinamo u posljednjem kolu HNL-a dočekuje Lokomotivu, u utakmici bez rezultatskog značaja za domaću momčad.

U uvodu javljanja istaknuto je kako Dinamo već oko mjesec dana ima osiguran naslov prvaka, pa je današnji susret u potpunosti u znaku slavlja.

„Tako je. Znamo da ova utakmica nema nikakav rezultatski značaj. Dinamo već neko vrijeme ima naslov prvaka u džepu. Danas ovdje na Maksimiru još nismo vidjeli golova, no atmosfera je svakako slavljenička. Stadion je rasprodan, a pjesma nije stala od samog početka utakmice“, izvijestila je Krolo.

Dodala je kako je proslava duple krune započela već u jutarnjim satima programom oko stadiona, dok se glavni dio fešte očekuje nakon završetka susreta.

„Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedit će ceremonija dodjele medalja i pehara na terenu, a potom se proslava seli na parking pored stadiona gdje će biti održan i prigodni koncert. Trener Mario Kovačević nakon toga će igračima dati odmor, a potom slijedi završetak klupske sezone i fokus na reprezentativno okupljanje i Svjetsko prvenstvo“, zaključila je.

Iz Maksimira se tako nastavlja praćenje velike Dinamove proslave.