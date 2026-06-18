Engleski mediji: 'Da nije bilo Livakovića, mogli smo zabiti koliko smo htjeli'

Hrvatska je poražena od Engleske 4-2 u prvom nastupu u skupini L na Svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te od brzih suparničkih protunapada, ali će imati priliku za popravak dojma protiv Paname i Gane u preostalim utakmicama.

Engleski mediji istaknuli su Livakovića koji je 'spašavao Hrvatsku težeg poraza' te dodala kako Vatreni nisu više momčad kakva su bili.

"Engleska je svoju kampanju otvorila sa stilom. Vrhunsko drugo poluvrijeme momčadi Thomasa Tuchela donijelo je važna tri boda protiv Hrvatske. Da nije bilo Dominika Livakovića na hrvatskom golu, mogli smo zabiti koliko smo htjeli", piše Daily Mail.

"Tri Lava sada su gotovo sigurno osigurala prvo mjesto u skupini. Možemo samo biti zahvalni što imamo Kaneaa koji je vjerojatno najveći igrač u povijesti ove zemlje, iako mu izvođenje jedanaesteraca u posljednje vrijeme nije jača strana", piše The Sun te na kraju zaključuje: 'Engleska ima sreću što Hrvatska više nije momčad kakva je nekad bila.'

Bivši golman engleske reprezentacije Paul Robinson, utakmicu je komentirao za BBC.

"Nemojmo podcijeniti razinu protivnika kojem smo zabili četiri gola. Hrvatska je dobra, čvrsta i iskusna momčad. Jasno je da je to bio najteži suparnik kojeg će Engleska susresti u ovoj skupini. Odličan početak turnira za Engleske."

Sky Sports je napisao kako je utakmica izgledala kao košarkaški dvoboj.

"Kaotična, očaravajuća i na trenutke pogubna. Utakmice otvaranja Svjetskog prvenstva trebale bi biti oprezne, mirne i bez puno rizika. Ovo je bilo potpuno suprotno. Često je izgledalo kao košarkaška utakmica, a Tuchel će mrziti činjenicu da je Engleska bila toliko otvorena. Ipak, može samo pljeskati njihovoj napadačkoj moći, posebno Maduekeu i Bellinghamu."