NOĆ ZA ZABORAV

Mediji brutalni prema Stanišiću nakon ispadanja iz Lige prvaka

Mediji brutalni prema Stanišiću nakon ispadanja iz Lige prvaka
Foto: Dave Winter/Shutterstock Editorial/Profimedia

Stanišić iza sebe ima vrlo dobru sezonu u Bayernu, uz 40 nastupa, tri gola i sedam asistencija.

7.5.2026.
Josip Stanišić imao je večer za zaborav u ispadanju Bayerna iz Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Bayern je nakon 1:1 u uzvratu završio natjecanje s ukupnih 6:5 za PSG, a hrvatski reprezentativac zamijenjen je u 67. minuti.

 

 

Njemački Bild i francuski L’Equipe svrstali su ga među najslabije pojedince susreta. Bild mu je dao najnižu ocjenu 5, dok je u L’Equipeu dobio trojku, također među najlošijima na terenu.

 

 

Stanišiću posao nije olakšao ni izravan dvoboj s raspoloženim Khvicha Kvaratskhelia, koji je ponovno bio jedan od ključnih igrača PSG-a.

Unatoč kritikama nakon polufinala, Stanišić iza sebe ima vrlo dobru sezonu u Bayernu, uz 40 nastupa, tri gola i sedam asistencija.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
