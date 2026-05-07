Mediji brutalni prema Stanišiću nakon ispadanja iz Lige prvaka

Josip Stanišić imao je večer za zaborav u ispadanju Bayerna iz Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Bayern je nakon 1:1 u uzvratu završio natjecanje s ukupnih 6:5 za PSG, a hrvatski reprezentativac zamijenjen je u 67. minuti.

Njemački Bild i francuski L’Equipe svrstali su ga među najslabije pojedince susreta. Bild mu je dao najnižu ocjenu 5, dok je u L’Equipeu dobio trojku, također među najlošijima na terenu.

Stanišiću posao nije olakšao ni izravan dvoboj s raspoloženim Khvicha Kvaratskhelia, koji je ponovno bio jedan od ključnih igrača PSG-a.

Unatoč kritikama nakon polufinala, Stanišić iza sebe ima vrlo dobru sezonu u Bayernu, uz 40 nastupa, tri gola i sedam asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Njemački mediji otkrivaju: Hrvat sve bliže dresu Kraljevskog kluba