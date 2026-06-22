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SAMO DVA BODA /

Romelu Lukaku vrlo kritičan prema suigračima nakon kiksa, izbornik smiruje situaciju

Romelu Lukaku vrlo kritičan prema suigračima nakon kiksa, izbornik smiruje situaciju
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Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Belgijski izbornik Rudi Garcia stao je na loptu nakon utakmice. Morat će puno odgovora dati belgijskoj javnosti

22.6.2026.
0:08
HinaSportski.net
Belga/Sipa USA/Profimedia
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Izjave nakon utakmice drugog kola skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva između Belgije i Irana, koja je završila bez pogodaka. 

Belgijski napadač Romelu Lukaku bio je kritičan prema svojim suigračima"Moramo analizirati što je pošlo po zlu, jer smo stvorili tako mnogo prilika, a nismo zabili, što je frustrirajuće. Igramo s previše emocija u ključnim trenucima."

Belgijski izbornik Rudi Garcia stao je na loptu nakon utakmice. Morat će puno odgovora dati belgijskoj javnosti.

"Nedostajalo nam je efikasnosti. Očekivao sam ovakvu utakmicu, s gotovo 70 posto posjeda, mnogo ubačaja i puno udaraca. Gađali smo u metu, ali nismo vratara stavili na kušnju. Igranje s desetoricom igrača nam nije pomoglo. Imali smo ovakvim mečeva i prije, a obično smo postizali barem tri pogotka. To je dio sporog starta na Svjetskom prvenstvu.

Povremeno izgledamo malo neodlučno. Točno znamo kakav nam je rezultat potreban protiv Novog Zelanda. Nemam puno toga zamjeriti svojoj momčadi. Bili smo dizelaši, ali imam dojam da su neki igrači bili previše suzdržani. Inzistirali smo na vertikalnosti, ali to nije baš uspjelo", rekao je izbornik.

Belgijska Nogometna ReprezentacijaRomelu LukakuRudi GarciaIranska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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