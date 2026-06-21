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Tko će prevladati u skupini G? Belgiju nakon kikska protiv Egipta čeka neugodan Iran

Tko će prevladati u skupini G? Belgiju nakon kikska protiv Egipta čeka neugodan Iran
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Foto: Jan De Meuleneir/imago sportfotodienst/Profimedia

Utakmica drugog kola skupine G počinje u 21:00

21.6.2026.
19:49
Sportski.net
Jan De Meuleneir/imago sportfotodienst/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo, skupina G
21. lipnja 2026
21:00
0
Belgija
 
:
0
Iran
 

Prijenos uživo

Utakmica počinje u 21:00

Najava

Od 21:00 čeka nas utakmica između Belgije i Irana. Nominalni domaćin je Belgija, koja susret dočekuje nakon iznenađujućeg remija s Egiptom na prvenstvu koje je gotovo sigurno posljednje za trojicu posljednjih preostalih igrača "zlatne generacije" – Kevina De Bruynea, Thibauta Courtoisa i Romelua Lukakua.

S druge strane, Iran u utakmicu ulazi u ozračju nenogometnih tema. Momčad je uslijed rata na Bliskom istoku prisiljena pripremati se za utakmice u Meksiku umjesto u SAD-u, u koji smije ući tek dan prije utakmice. To je rezultiralo lošijom formom i remijem s Novim Zelandom, najniže rangiranom momčadi na cijelom prvenstvu.

Hoće li put ponovno utjecati na formu Iranaca ili će uspjeti biti kamen spoticanja za posljednji nalet belgijske zlatne generacije, saznajte od 21:00.

      Standings provided by Sofascore

Belgijska Nogometna ReprezentacijaIranska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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