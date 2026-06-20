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NEVJEROJATNO /

Novinarka izjavom o zvijezdi Manchester Cityja šokirala svijet: 'Bit ćeš beskoristan'

Novinarka izjavom o zvijezdi Manchester Cityja šokirala svijet: 'Bit ćeš beskoristan'
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Foto: Nico Vereecken/imago sportfotodienst/Profimedia

Doku je za belgijsku reprezentaciju odigrao 44 utakmice, pritom zabivši sedam pogodaka.

20.6.2026.
14:32
Sportski.net
Nico Vereecken/imago sportfotodienst/Profimedia
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Francuska novinarka i voditeljica France Pierron šokirala je gledatelje izjavom u emisiji L’Équipe de choc.

Ona je, naime, izjavila kako joj odluka Jeremyja Dokua da napusti reprezentaciju tijekom Svjetskog prvenstva zbog rođenja djeteta nema smisla.

"Imaš priliku sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, nešto za što bi stotine nogometaša ubile, a ti ćeš sve to napustiti kako bi prisustvovao rođenju svog djeteta, što je, oprostite mi, odvratan trenutak u kojem je otac potpuno beskoristan i ima ulogu statista", izjavila je Pierron.

Ta se izjava nije nimalo svidjela njezinu sukomentatoru, bivšem boksaču Brahimu Asloumu, koji joj je odgovorio: "Kako to misliš, beskoristan? Tko pruža podršku?"

"Zar primalja to ne zna raditi? Dok ćeš ti izgubiti 10 sati, umoriti se, doživjeti emotivni šok i ispasti iz ritma Svjetskog prvenstva", uzvratila mu je France Pierron.

To je izazvalo veliku prepirku između dvoje sportskih analitičara, a Pierronina izjava izazvala je i buru na društvenim mrežama, gdje je većina ljudi stala na stranu Aslouma i Dokua, poručivši kako je šokantno da netko 2026. godine razmišlja na način na koji razmišlja Pierron.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Belgijska Nogometna Reprezentacija
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