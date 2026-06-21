Zelenortski otoci love novo čudo: Na putu im stoji legendarni trener

Svjetsko prvenstvo, skupina H 0 Urugvaj : 0 Zelenortski otoci

Sastavi:

Urugvaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Ugarte, Bentancur - Canobbio, Valverde, Araujo - Vinas

Zelenortski Otoci: Vozinha - Moreira, Pico, Diney, Cabral - Lenini - Arcanjo, Mendes, Monteiro, Rodrigues - Tavares

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- Utakmica počinje točno u ponoć. Igra se u Miamiju, a glavni je sudac Norvežanin Espen Eskas.

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Nakon što je u nedjelju Španjolska deklasirala Saudijsku Arabiju 4:0, u ponedjeljak točno u ponoć čeka nas i druga utakmica drugog kola Svjetskog prvenstva skupine H.

U Miamiju na Floridi snage će odmjeriti Urugvaj Marcela Bielse i najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva – Zelenortski otoci.

U ovu utakmicu Urugvaj ulazi kao apsolutni favorit. Momčad iz Južne Amerike, predvođena legendarnim Marcelom Bielsom, u prvoj je utakmici odigrala 1:1 sa Saudijskom Arabijom te želi u susretu protiv velikog autsajdera popraviti dojam.

No, ako je suditi po prvom kolu, to neće biti nimalo lako. Zelenortski otoci su se u prvom kolu pokazali kao "tvrd orah" nakon što su iznenadili svijet izvukavši 0:0 protiv glavnog favorita turnira, Španjolske. U tom je podvigu glavnu ulogu imao sjajni četrdesetogodišnji vratar Vozinha, koji je Furiji obranio sedam udaraca.

Mogu li Zelenortski otoci nastaviti živjeti san te još jednom iznenaditi čitav svijet ili će Urugvaj ipak opravdati ulogu favorita, saznajte od ponoći.