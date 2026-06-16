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LUĐAK /

Službena fotografija izbornika Urugvaja postala hit

Službena fotografija izbornika Urugvaja postala hit
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Foto: Lars Baron/Getty images/Profimedia

Marcelo Bielsa je drugačiji

16.6.2026.
13:26
M.G.
Lars Baron/Getty images/Profimedia
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Izbornik reprezentacije Urugvaja Marcelo Bielsa nije na najbolji način otvorio nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Njegova ekipa je u prvom kolu odigrala samo 1-1 protiv Saudijske Arabije, a nakon tog kiksa veliku pažnju je privukao sam Bielsa, no ne zbog utakmice, već zbog svoje službene fotografije.

Bielsa, koji ima reputaciju jednog od 'najluđih' trenera, na toj fotografiji uopće ne gleda u kameru,nego s rukama u džepovima gleda u pod.

Kada su ga upitali zašto je to radio, Marcelo Bielsa, je dao sljedeći odgovor:

"Nemam objašnjenje koje bih vam ponudio. Napravili su fotografiju kako uvijek i rade. Nisam ja maneken. Stao sam pred njih i to je fotografija koju su napravili".

"Nemamo obavezu da izigravamo manekene i lutke, kao ni da poštujemo nečije pretenzije koje nemaju nikakvu osnovu", dodao je.

Mnogi su zaključili da je ovo bio Bielsin protest na SP-u Americi i komercijalizaciju nogometa.

Sljedeću utakmicu urugvaj igra protiv Zelenortskih Otoka.

Standings provided by Sofascore

Marcelo BielsaUrugvajFotografijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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