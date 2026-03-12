Hrvate zaprepastio račun iz kafića u Crikvenici: 'Za to si dao 75 kuna?'

Jedan običan račun za kavu i Coca-Colu iz kafića u Crikvenici postao je neočekivani katalizator za široku raspravu na društvenoj mreži Reddit. Cijena od četiri eura za bočicu popularnog pića, i to u ožujku, mjesecima prije vrhunca turističke sezone, potaknula je stotine komentara i otvorila pitanja o rastu cijena, isplativosti i budućnosti hrvatskog turizma.

Jedan korisnik podijelio je fotografiju računa uz naslov "Kola 4 eura a nije još ni počela sezona".

U objavi je ironično predvidio da će do ljeta cijena skočiti na šest eura te opisao kako je račun od 7,20 eura platio novčanicom od deset eura uz komentar "u redu je", što je, kako kaže, njegov uobičajeni način da pokaže kako se "više u životu tu neće sjesti".

Od Jadrana do Slavonije: Cijene rastu posvuda

Objava je brzo prikupila stotine glasova i više od stotinu komentara, a mnogi su podijelili slična iskustva iz cijele Hrvatske, pokazujući da visoke cijene nisu problem ograničen samo na obalu. "Jučer platio u Vinkovcima Tuborg 0,33 za 4,30 eura, skoro mi pozlilo", napisao je jedan korisnik i dodao: "U Vinkulji sezona cijele godine, što bi tek bilo da imamo more". Drugi su se nadovezali s primjerima iz Splita, gdje na nekim lokacijama Coca-Cola košta i 4,50 eura, dok je jedan korisnik spomenuo i cijenu od pet eura u Slanom.

Posebno je odjeknuo komentar koji je iznos preračunao u bivšu valutu: "Sedamdeset pet kuna si platio za jedan macchiato i jednu kolu plus manča...", što je mnoge natjeralo da još jednom osvijeste razmjere poskupljenja.

Rasprava se proširila i na marže ugostitelja, pri čemu je jedan korisnik izračunao da je cijena pića u kafiću i do četiri puta viša od nabavne cijene u trgovini, a uz to ugostitelj dobije i povrat za ambalažu.

'Coca-Cola indeks' kao pokazatelj stanja u državi

Ova naizgled bezazlena žalba na cijenu pića zapravo je odraz šire ekonomske slike. Uz nedavna poskupljenja goriva i opću ekonomsku nesigurnost, ugostitelji su pod pritiskom da podižu cijene. Međutim, rasprava na Redditu pokazuje da građani sve više sumnjaju u takozvanu "pohlepnu inflaciju" (greedflation), gdje se cijene dižu više nego što to stvarni troškovi opravdavaju.

S druge strane, ugostitelji se suočavaju s kroničnim nedostatkom radne snage i rastućim plaćama, a optimistične najave o rekordnoj turističkoj sezoni često ih potiču da "testiraju" tržište višim cijenama već u predsezoni. Cijena Coca-Cole tako postaje neslužbeni indeks koji pokazuje kako Hrvatska ulazi u cjenovni rang najskupljih mediteranskih destinacija, što izaziva zabrinutost ne samo kod domaćeg stanovništva, već i kod turista.

Na kraju, rasprava s Reddita nije samo o cijeni jednog pića. Ona je ogledalo frustracije lokalnog stanovništva koje se osjeća istisnuto iz vlastite kulture ispijanja kave, ali i upozorenje da bi previsoke cijene mogle dugoročno naštetiti konkurentnosti hrvatskog turizma. Kao što je autor objave zaključio: "Pripremite se, četiri eura će uskoro biti jeftina kola".

