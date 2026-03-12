Iz Pentagona stižu šokantne brojke: Novac nestaje brže od projektila, troškovi eksplodirali

Prvi tjedan rata protiv Irana koštao je Sjedinjene Države više od 11,3 milijarde dolara, prema brifingu Pentagona za članove Kongresa, izvijestio je New York Times u srijedu.

Pozivajući se na anonimne izvore koji su bili na brifingu u utorak, list piše da ovaj broj isključuje mnoge troškove vezane uz pripremu napada, što sugerira da bi konačni iznos mogao biti puno veći.

Dužnosnici Pentagona prethodno su rekli Kongresu da je u prva dva dana sukoba potrošeno oko 5,6 milijardi dolara streljiva, što je daleko veći broj od ranijih procjena.

Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS), neovisni think tank sa sjedištem u Washingtonu, procijenio je prvih 100 sati operacije na 3,7 milijardi dolara, odnosno više od 891 milijun dolara dnevno.

Milijarda dolara dnevno

Dio tih troškova već je u proračunu, ali veći dio(3,5 milijardi dolara) nije, napomenuo je CSIS u svojoj studiji objavljenoj 5. ožujka.

Internetska stranica Iran War Cost Tracker, koja izračunava američke troškove rata u Iranu u stvarnom vremenu, prikazala je u četvrtak ujutro oko 9.00 sati po hrvatskom vremenu svoju procjenu troškova, objavivši da je iznos veći od 17 milijardi dolara.

Prema ovoj stranici, Sjedinjene Države troše milijardu dolara dnevno. Ali te procjene ne uzimaju u obzir dugoročne troškove, poput skrbi za veterane ili neizravnih troškova.

Centar za američki napredak (CAP), koji uključuje ove neizravne troškove u svoje izračune, procijenio je troškove rata na preko 5 milijardi dolara samo četvrtog dana sukoba.

"Pri trenutnom tempu operacija, trotjedni rat lako bi mogao generirati troškove koji prelaze desetke milijardi dolara", procijenio je CAP.

