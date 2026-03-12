FREEMAIL
DOZNAJEMO /

Ovo je prava istina o Jošku Gvardiolu

Ovo je prava istina o Jošku Gvardiolu
Foto: Tom Dubravec/imago sportfotodienst/Profimedia

Gvardiol se trenutno oporavlja od teške ozljede koja mu je ugrozila nastup na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom

12.3.2026.
16:45
Maj Gašparac
Tom Dubravec/imago sportfotodienst/Profimedia
Joško Gvardiol i njegov oporavak od teške ozljede, očemu ovisi nastup na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, tema je koja je u fokusu hrvatske javnosti. Net.hr je saznao od Stipe Dubravca, Gvardiolovog PR-a, najnovije informacije o njegovom trenutnom stanju i o tome kakva je situacija s nastupom na Mundijalu.

Gvardiol se ozlijedio 4. siječnja na utakmici svog Manchester Cityja i Chelseaja. Prijelom tibije desne noge zahtijevao je operaciju, koja je obavljena u Londonu 12. siječnja, od kada vlada neizvjesnost oko toga hoće li se na vrijeme oporaviti za nastup s Vatrenima na Svjetskom prvenstvu.

Trenutna situacija je takva da Joško naporno radi na oporavku i da sve ide u dobrom smjeru, no ne može se još znati hoće li biti spreman za nastup s Hrvatskom na Mundijalu.

"Joško se jako dobro oporavlja. Sve ide ide u dobrom smjeru. Što se tiče točnog povratka na teren, doktori još nisu sa sigurnošću htjeli komunicirati kada će to biti. On bi se trebao vratiti oko SP-a na teren. Sad, hoće li to biti prije ili nešto malo kasnije... Mogu potvrditi da je on još uvijek upitan za Svjetsko prvenstvo", istaknuo je Dubravac na početku.

Foto: Martin Rickett/PA Images/Profimedia

Joško je prije dva tjedna skinuo s noge čizmu, nakon čega su liječnici obavili pregled, koji je pokazao da oporavak jako dobro napreduje. Sve je kako su doktori planirali i zasada se sve razvija bez komplikacija.

Hrvatska strahuje

Točan datum Gvardiolovog povratka se još ne može znati, jer ni doktori nisu htjeli ništa reći o tome. To jako zabrinjava hrvatsku nogometnu javnost uoči SP-a, jer postoji strah da Joško neće ići na Mundijal.

"Što se tiče Svjetskog prvenstva, ne možemo još uvijek potvrditi da će on sigurno biti tamo", istaknuo je Dubravac.

Sada je Joško, dakle, u utrci s vremenom u kojoj mora pobijediti za nastup na SP-u.

"Joško daje sve od sebe da se vrati. On je dnevno tri puta na terapijama, svaki dan trenira, praktički bez odmora. Samo dobije jedan dan u tjednu da se tijelo rehabilitira. Svaki dan radi na kondiciji, održavanju mišićne mase, ide u komore... Joško zaista daje sve od sebe da pobijedi u toj utrci s vremenom. Zato ga apsolutno nigdje nema. On je samo fokusiran na oporavak", zaključio je Dubravac.

Joško GvardiolOzljedaOporavakSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
najčitanije
