Poznati Hrvat javio nam se iz SAD-a: 'Ovdje nas vide u polufinalu SP-a. Brazil? Nisu favoriti'

Svjetsko nogometno prvenstvo u SADu, Kanadi i Meksiku donosi uzbuđenje koje čeka cijeli svijet. Uoči nadolazećeg Mundijala koji počinje 11. lipnja i završava 11 srpnja ove godine, portal Net.hr donosi ekskluzivne intervjue i podcast seriju s vodećim nogometnim stručnjacima, bivšim reprezentativcima, trenerima, bivšim i aktualnim igračima.

'U Charlotteu se svi polagano pripremaju za SP'

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026 pratite na portalu Net.hr

Započinjemo s razgovorom s Kristijanom Kahlinom, golmanom Charlotte FC i jednim od najboljih vratara MLS lige, koji dijeli svoja očekivanja pred najvažniji nogometni događaj na planetu. Razgovor s Kahlinom je samo početak ekskluzivnog serijala portala Net.hr koji će obuhvatiti sve aspekte Svjetskog prvenstva, a vi ćete imati priliku čuti iz prve ruke što misle oni koji su najbliže događanjima na terenu.

Novinari sportske rubrike portala Net.hr analizirat će sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, od taktike, Dalićevog odabira igrača, mogućnosti pozicija, jačih i slabijih odlika momčadi, same igre... Od A do Ž ćemo secirati i analizirati Vatrene, pripremne utakmice, suparnike odabranika Zlatka Dalića, a u intervjuima, pričama i podcastima donosit ćemo anegdote i nikad ispričane detalja iz života naših gostiju koje oblikuju ovu jedinstvenu nogometnu predstavu. To nije sve. Donosit ćemo i najupečatljivije, kao i dosad nepoznate ili manje poznate priče s prošlih Mundijala kroz povijest, kao i apsolutno sve vezano za Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ovdje kod mene u Charlotteu gledaju na hrvatsku nogometnu reprezentaciju velikim očima. Hrvatska je brend u nogometnom svijetu i kao takva je ugledna. Svi respektiraju hrvatsku nogometnu reprezentaciju i smatraju je jednim od glavnih favorita na prvenstvu. Vide hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtfinalu, polufinalu, pogotovo nakon nastupa na dva zadnja SP-a u Rusiji i Katru. Kristijan Kahlina za Net.hr.

S Kristijanom Kahlinom razgovarali smo prošlog tjedna i u opširnom intervjuu otkrio nam je Kristijan puni toga. U drugom dijelu intervjua s Kahlinom, bivšim golmanom Gorice, pričamo o nadolazećem Mundijalu.

Sprema li se SAD za Svjetsko nogometno prvenstvo?

"Mogu reći da ovdje kod mene u Charlotteu, što pričam s ljudima, navijačima Charlottea, nogometnim pratiteljima, svi se polako pripremaju za nogometno ludilo koje nas čeka u lipnju, polako se pripremaju za to. Uzbuđeni su svi. Čitava Amerika se priprema i zna kakav će to globalni sportski događaj biti. Charlotte nije grad koji će ugostiti utakmice ili bar neku utakmicu Svjetskog nogometnog prvenstva, ali ugostili smo utakmice Svjetskog klupskog prvenstva, prije toga Coppa Americu. Isto tako, škotska nogometna reprezentacija će doći u naš kamp pripremat se za Mundijal. Tako da su bili njihovi ljudi iz škotskog saveza, baš su neki dan bili tu da vide gdje će trenirati i to. Osjeća se da se sprema SP u Americi, da će to biti nešto stvarno spektakularno i veliko za cijeli svijet. Svi su uzbuđeni".

'Na hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledaju velikim očima'

Koja su vaša očekivanja od hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu i kako Amerikanci gledaju i vide Vatrene na Mundijalu?

"Gledaju na hrvatsku nogometnu reprezentaciju velikim očima. Hrvatska je brend u nogometnom svijetu i kao takva je ugledna. Naravno, najzanimljiviji igrač im je Luka Modrić kojeg svi znaju. To što ja pričam sa svojim ljudima u Charlotteu, sa svojim prijateljima, upoznati su s hrvatskom nogometnom reprezentacijom, što preko mene, što jer znaju i prate nogomet. Svi respektiraju hrvatsku nogometnu reprezentaciju i smatraju je jednim od glavnih favorita na prvenstvu. Vide hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtfinalu, polufinalu, pogotovo nakon nastupa na dva zadnja SP-a u Rusiji i Katru, na kojima smo uzeli srebro, odnosno broncu. Ja se kao Hrvat, naravno, nadam i nećem više."

Finalu SP-a?

"Daj Bože. Zašto ne. Osobno, očekujem da ćemo sigurno proći skupinu L u kojoj smo smješteni zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. Prva utakmica 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu bit će najvažnija za Hrvatsku. Puno ovisi o tome na koga ćemo u drugom krugu ići, kao i o tome kakve će ostale momčadi biti, u kakvoj formi, tko će igrati, kakav će biti zdravstveni bilten... Prvenstveno se trebamo fokusirati da se prođe grupa. Hrvatska ima iskustva, znanja i snage napraviti na Mundijalu dobar rezultat. Hrvatska zna igrati bitne utakmice i kako ona pjesma kaže - najbolji smo kad je najteže i najvažnije".

'Prva utakmica na turniru je najbitnija'

Spomenuli ste Engleze u prvoj utakmici...

"Da, rekao sam da će to biti najbitnija utakmica jer je prva na turniru. S tom prvom utakmicom puno se toga može dobiti ili si, u slučaju lošeg rezultata, stavit si veliki pritisak. Jer, onda ulazimo u ono da moramo dobiti sljedeće dvije, da nam je pod mus. U takvim okolnostima imali smo u prošlosti problema. Jer, najćešće u takvim okolnostima, u takvoj situaciji, moraš obje dobiti, a ne samo jednu, a jednu odigrati X. Pritisak je kud i kamo veći kad morate dobiti dvije utakmice, preostale dvije u skupini. To moramo izbjeći".

Vaša prognoza nastupa Hrvatske na Mundijalu?

"Iskreno vjerujem da hrvatska nogometna reprezentacija može doći najmanje do četvrtfinala Svjetskog nogometnog prvenstva. Sami naši rezultati pokazuju kako smo dominantni. I ove kvalifikacije pokazuju kako smo dobro prošli, koliko smo uvjerljivo i rekordno kroz njih protutnjali. Ponavljam, dosta će toga ovisiti o prvoj utakmici na turniru protiv Engleske, ali vjerujem da možemo daleko".

'Španjolska je jedan od glavnih favorita, Brazil ne'

Glavni favoriti prvenstva?

"Po meni je Španjolska jedan od glavnih favorita."

Dobro, uz Španjolsku?

"Hrvatska. Jako smo ozbiljna reprezentacija. Ali evo, uz Španjolsku i Hrvatsku, tu su još Francuska i Engleska. Engleska je zadnja dva Svjetska prvenstva radila isto jako dobre stvari".

Brazil, Argentina?

"Brazil mi se ne čini kao jako ozbiljan u ovom trenutku. Ok, došao im je Carlo Ancelotti pa kao pucaju na naslov, ali ne vidim ih u krugu Španjolske i Francuske. Argentina je uvijek Argentina. Jedni su od favorita. Znate što je kod Argentine. Oni imaju škvadru, ali treba vidjeti kako će to izgledati tamo u lipnju. Dosad su gurali, ali ne znam. Oni mogu daleko, ali mogu i ispasti. Čudni su, ali su škvadra pa imaju to zajedništvo. Messi je uvijek Messi, ali opet mora pored sebe imati igrače u jako dobroj formi da bi Argentina bila konkurentna za naslov. Pogotovo na Mundijalu."

Zašto mislite da Brazil nije ozbiljan?

"Zato što niti imaju sad dobre rezultate, odnosno nisu imali dobre rezultate u kvalifikacijama. Nemaju više velikih imena kao što su prije imali, ali niti tad nisu prolazili na SP-ima. Ok, naravno, u prošlosti su osvajali Mundijale, imaju najviše naslova, ali to je sad već davna prošlost. Zadnja dva SP-a nije Brazil bajno igrao. Mi smo ih isto izbacili u četvrtfinalu. Ok, igrali smo jako dobru utakmicu. Tad je Neymar bio u zenitu, TOP formi, a sad Neymar nije ni blizu TOP forme, nema ga niti na karti onih najboljih. Dobro, možda stvore ekipu, možda ih momčadski duh gurne visoko, ali trenutno nisu za mene među glavnim favoritima i, ponavljam, nemaju pojedince koji su na razini kao što su imali u reprezentaciji Brazila, kao što su u Brazilu bili nekad", zaključio je Kristijan Kahlina.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko može Hrvatska na SP-u? 'Jedna je stvar enigma. Dalić je to skrivao'