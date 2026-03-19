Iva Jerković objavila rijetku fotku partnera: 'Moja najveća ljubav'

Iva Jerković raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavom posvećenom partneru Josipu Antiću Zefu, povodom njegova rođendana i Dana očeva.

Jerković je na Instagramu podijelila fotografiju partnera i njihove kćeri Rine Ami, uz emotivnu poruku u kojoj ga naziva svojom najvećom ljubavi. U objavi mu je čestitala rođendan i Dan očeva, a sve je popratila pjesmom Tereze Kesovije „Moja posljednja i prva ljubavi“. Nedugo zatim pokazala je i detalje proslave, uključujući tortu s morskim motivima na kojoj je pisalo: „Kapetane, volimo te“.

Obiteljska idila

Par je 2020. godine dobio kćer Rinu Ami, koja je, kako je Jerković ranije istaknula, spoj najboljih osobina oba roditelja. Naglasila je kako joj je posebno drago što djevojčica pokazuje znatiželju, ljubav prema učenju i putovanjima.

Istaknula je i važnost zajedništva u obitelji, naglasivši kako dijete kroz svakodnevni primjer uči što znači partnerstvo i podrška.

Veza daleko od očiju javnosti

Iako su godinama kružile glasine o njihovoj vezi, Jerković i Antić dugo su je držali podalje od javnosti. Njihov odnos potvrđen je tek kasnije, nakon zajedničkog pojavljivanja na jednom društvenom događanju.

Ubrzo nakon toga objavljeno je i da očekuju dijete, čime su svoju vezu i službeno potvrdili.

