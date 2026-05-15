Obitelj u Hrvatskoj se drastično promijenila, ali jedna stvar je ipak ostala ista

TEMELJ DRUŠTVA /

Obitelj je ono najvažnije u našim životima. Utjeha, snaga i poticaj, a isto su rekli i građani s kojima smo razgovarali u povodu Dana obitelji.

Obitelj nas može izbaciti iz takta brže nego itko drugi, ali istovremeno nikoga ne volimo toliko kao svoje najbliže. Upravo uz članove obitelji učimo prve i najvažnije životne lekcije – što su sigurnost i povjerenje, kako rješavati sukobe i dijeliti s drugima.

„Moja kćer i moji unuci“, kaže Martina iz Zagreba na pitanje tko joj je najvažnija osoba u životu.

U obitelji učimo i kako se nositi s tugom i razočaranjem, ali i što znače kulturno ponašanje i higijenske navike. Upravo zato obitelj snažno oblikuje osobu kakva ćemo postati. „Što god bilo, koja god moja odluka bila, makar i greška, oni će biti uz mene“, kaže 11-ogodišnji Luka iz Zagreba.

No mnogi smatraju kako se obitelj danas značajno promijenila. „Obitelj se promijenila, nažalost na gore“, smatra Dragutin iz Zagreba. Dodaje kako ne misli samo na broj članova obitelji, nego i na vrijednosti koje se mijenjaju. „Obitelj kao takva se pomiče u neke sfere koje mi nisu drage i kud to sve skupa ide, samo dragi Bog zna.“ Da se obitelj u Hrvatskoj mijenja, pokazuje i posljednji popis stanovništva. Više doznajte u prilogu Ružice Đukić.