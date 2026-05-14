Višnja zrači pozitivom, dok Stanko broji korake: Ovo su nova Miss i Mister 60+ Hrvatske

Na izboru za Miss i Mister 60+ ne bira se samo ljepota, nego i životno iskustvo, energija i šarm. Natjecatelji su stigli iz cijele Hrvatske, a pobjednike očekuje i odlazak na svjetsko natjecanje, kao i bogate nagrade.

Titulu Miss 60+ osvojila je Zagorka Višnja Galić, dok je za Mistera 60+ proglašen Bračanin Stanko Marinković.

"Osvojila sam ih unutarnjim šarmom i pozitivnom energijom", rekla je Višnja, koja se i u svakodnevnom životu bavi modelingom.

"Izabrali su me za sudjelovanje na svjetskom izboru u Barceloni. Kako ću se pripremati? Prepustit ću stručnjacima da me pripreme, a ja ću samo zračiti", poručila je kroz osmijeh.

Ništa manje samouvjeren nije bio ni Stanko, koji kaže da godine možda uzimaju, ali i puno toga donose. "Volim život. Nekad sam bio malo zgodniji, ali godine idu i to je tako. Godine uzimaju svoje, ali opet i daju", rekao je novi Mister 60+.

Otkrio je i kako pripreme za svjetsko natjecanje već počinju: "Debelo ću se pripremati. Odmah krećemo s blitvom i zelenjem, a trening je obavezan. Ispod 15 tisuća koraka dnevno nema govora."