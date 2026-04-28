Nikada jača konkurencija? Upoznajte finalistice Miss Universe Hrvatske 2026.

Finalistice izbora Miss Universe Hrvatske 2026. na najbolji su način najavile nadolazeću turističku sezonu – atraktivnim snimanjem u kupaćim kostimima u Novalji na otoku Pagu, jednoj od najpoznatijih hrvatskih party destinacija.

Nakon boravka u Zagrebu, gdje su snimale na prepoznatljivim lokacijama poput Zrinjevca, Trga kralja Tomislava i ispred Hrvatskog narodnog kazališta, za djevojke i Direkciju je organiziran siguran transfer autobusom te su pripreme nastavile u hotelu u Novalji. Ondje su snimile svoje prve službene fotografije te intenzivno uvježbavale koreografiju za završnu večer.

Cjelokupne pripreme zabilježio je snimatelj Boris Šeper, a video materijal bit će prikazan tijekom finalne večeri izbora Miss Universe Hrvatske 2026., koja će se održati 25. svibnja 2026. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu.

U pripremama je sudjelovala i aktualna Miss Universe Hrvatske 2025., Laura Gnjatović, koja je finalistice savjetovala i pomagala im u usavršavanju nastupa na pozornici.

Tko su djevojke koje će sudjelovati na ovogodišnjem izboru - pogledajte u našoj galeriji.