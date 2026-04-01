Spektakl u Zadru okupio poznate: Lijepa Laura Gnjatović predvodila manekenke

U impresivnom prostoru Zadar Cruise Port u Gaženici održano je peto izdanje modne manifestacije ModernA, koja iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najvažnijih modnih događaja na domaćoj sceni. Ovaj međunarodni modni spektakl ponovno je spojio modu, umjetnost i turizam, okupljajući dizajnere, influencere, medije i brojne uzvanike iz svijeta kreativnih industrija. Na pisti se predstavilo čak 12 renomiranih i mladih dizajnera s kolekcijama za sezonu proljeće/ljeto 2026.

Svoje su kolekcije predstavili Arileo, Ivana Cvrlje, Ivana Jurić, Jet Lag by Jasmina Arnautović, Jalizé Couture, Manana Bogachevska, DeLight, Toni Rico, ARTE by Dalibor Jašović, ŠARGI Denim, Natalija Smogor i optika Visus, prenosi portal eZadar.hr.

Spektakl nije prošao bez poznatih lica. Među uzvanicima su se istaknuli Maja Šuput i Šime Elez, koji su privukli pažnju fotografa i publike te kandidatkina za Miss Universe, Laura Gnjatović. Publiku je zabavljala Stela Rade, a među poznatim licima istakli su se Tihana Harapin Zalepugin, Neven Ciganović, gradonačelnik Zadra Šime Erlić, generalna direktorica Zadar Cruise Porta Rebeka V. Pevec te direktorica Turističke zajednice grada Zadra Iva Bencun.