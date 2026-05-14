LJUBAV ZA SVA VREMENA /

Je li ovo najdugovječniji brak u Hrvata? Nećete vjerovati koliko su godina u braku Milka i Tomo

Neki ne mogu izdržati ni nekoliko mjeseci, a njih su dvoje u braku već 76 godina. To je zasigurno, ako nije najdugovječniji, onda sigurno u samom vrhu najtrajnijih brakova u Hrvatskoj. 

Tomi je 98 godina, Milki 93 - promijenili su četiri države, tri valute, bezbroj predsjednika i premijera, a da se iz svog sela iz okolice Križevaca nikad nisu makli. Sve se oko njih toliko mijenjalo da nekad ni sami sebe ne mogu prepoznati. 

Sve se mijenjalo no jedno je uvijek ostalo isto - njih dvoje zajedno. Više o njihovoj priči pogledajte u prilogu.

14.5.2026.
20:30
Ružica Đukić
BrakLjubav76 Godina
