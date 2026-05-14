Plenković komentirao nova pravila za financiranje sporta, Hrvati skeptični: 'Hobotnica ima prevelike krakove'

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade osvrnuo se na izmjene Pravilnika o programu javnih potreba u sportu koje bi trebale spriječiti afere poput one u Hrvatskom skijaškom savezu, iz kojeg je izvučeno 30 milijuna eura.

Premijer smatra da će nove mjere pridonijeti boljem uvidu u potrošnju novca, a time i sprječavanju zloporaba.

Podsjetimo, savezi će u stvarnom vremenu morati objaviti potrošnju državnog novca, a dvaput na godinu će morati podnijeti i izvješće o prihodima. Za sav javni novac, nacionalni i županijski sportski savezi morat će otvoriti poseban račun, kako bi se mogao pratiti tijek novca.

"Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost i odgovornost u sustavu sporta. Želimo da sredstva za sport budu korištena na zakonit način", poručio je Plenković.

'Hobotnica ima prevelike krakove...'

U našoj redovnoj rubrici smo pitali i vas: "Mislite li da će nove mjere spriječiti zloporabe u potrošnji državnog novca u sportu?"

Evo nekih odgovora:

"Ne, puno je razloga za to. Da nije novinara, ne bismo uopće znali više od pola toga, a taj lopovski lobby će već naći novi način, zar ne?", pita se Helena Pintar.

"Dok god lopovi ne budu kažnjavani kako treba, dok ne vrate ukradeno, ništa se neće promijeniti", smatra Zlatko Jakovljević.

"Neće, na žalost, hobotnica ima prevelike krakove i nezasitna je", napisala je Marica Rumišek.

"Mjere su postojale i dosad, pa eto...", poručio je Barba B Mačak.