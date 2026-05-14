FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEZASITNA JE' /

Plenković komentirao nova pravila za financiranje sporta, Hrvati skeptični: 'Hobotnica ima prevelike krakove'

Pitali smo vas 'Mislite li da će nove mjere spriječiti zloporabe u potrošnji državnog novca u sportu?'

14.5.2026.
16:59
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade osvrnuo se na izmjene Pravilnika o programu javnih potreba u sportu koje bi trebale spriječiti afere poput one u Hrvatskom skijaškom savezu, iz kojeg je izvučeno 30 milijuna eura. 

Premijer smatra da će nove mjere pridonijeti boljem uvidu u potrošnju novca, a time i sprječavanju zloporaba. 

Podsjetimo, savezi će u stvarnom vremenu morati objaviti potrošnju državnog novca, a dvaput na godinu će morati podnijeti i izvješće o prihodima. Za sav javni novac, nacionalni i županijski sportski savezi morat će otvoriti poseban račun, kako bi se mogao pratiti tijek novca.

"Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost i odgovornost u sustavu sporta. Želimo da sredstva za sport budu korištena na zakonit način", poručio je Plenković.

'Hobotnica ima prevelike krakove...'

U našoj redovnoj rubrici smo pitali i vas: "Mislite li da će nove mjere spriječiti zloporabe u potrošnji državnog novca u sportu?"

Evo nekih odgovora:

"Ne, puno je razloga za to. Da nije novinara, ne bismo uopće znali više od pola toga, a taj lopovski lobby će već naći novi način, zar ne?", pita se Helena Pintar.

"Dok god lopovi ne budu kažnjavani kako treba, dok ne vrate ukradeno, ništa se neće promijeniti", smatra Zlatko Jakovljević.

"Neće, na žalost, hobotnica ima prevelike krakove i nezasitna je", napisala je Marica Rumišek.

"Mjere su postojale i dosad, pa eto...", poručio je Barba B Mačak.

Andrej PlenkovićSportski SavezTema DanaPitamo Vas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike