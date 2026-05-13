FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Tektonske promjene u sportskim savezima: Ovako žele spriječiti da se ponovi slučaj Pavlek
×
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
VELIKA VIJEST /

Tektonske promjene u sportskim savezima: Ovako žele spriječiti da se ponovi slučaj Pavlek

Stiže novi pravilnik o trošenju novca u svim sportskim savezima i krovnim sportskim udruženjima. Pravilnik je predstavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina

Glavne točke su potpuna transparentnost troškova, programa i kriterija za dodjelu novca, kao i evidencija financija, a svi računi u savezima postat će javni. 

Okidač je bila afera u Skijaškom savezu zbog izvlačenja više od 30 milijuna eura, za što je glavni osumnjičeni Vedran Pavlek, bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja, koji se nakon bijega nalazi u pritvoru u Kazahstanu, a odbio je izručenje Hrvatskoj.

'Velika promjena' 

"Više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen", pojasnio je Glavina. 

 To je velika promjena u načinu upravljanja sportskim sustavom. I građani i sportaši i klubovi i savezi, svi će imati puno jasniji uvid u trošenje javnog novca, a država snažniji alat kontrole i praćenja učinkovitosti ulaganja", dodao je ministar. 

VOYO logo
13.5.2026.
16:55
RTL Danas
Sportski SavezVedran PavlekTonči Glavina
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa