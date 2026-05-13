Nesvakidašnja kampanja osječkih studenata: Kombijem od kartona prikupljaju donacije za pravi

Slavonijom se kreće neobičan kombi, nastao je u mašti, a izrađen je od kartona.

Volonteri Studentskog katoličkog centra Osijek prikupljaju i dostavljaju poklone dobrote ljudima u potrebi.

"Želimo pomagati, želimo volontirati, ne možemo ni te sve kante, peći i to sve što želimo prenijeti, ne možemo to sve ljudima donijet, što nam treba – treba nam kombi“, rekla je Vlatka Ivančičević, koordinatorica volontera SKAC Osijek.

Nesvakidašnja kampanja

Za kombi nemaju novca, a kako bi ga donacijama prikupili osmislili su nesvakidašnju kampanju.

"Ajmo probati s maketom kombija, koja je u početku bila za neki 2D kombi, koji se na kraju pretvorio u nešto puno veće“, rekla je Gloria Kovačević, voditeljica medijskog tima SKAC Osijek.

Nakon konstrukcije veliki kartonski kombi bio je spreman za vožnju i snimanje motivacijske kampanje.

"Prvo je dosta dijelova kartona otišlo u to, a bila je stvar i toga da ga moramo moći rastaviti za snimanje, imali smo ih dosta, mijenjali smo lokacije“, rekao je Goran Franjić, volonter SKAC Osijek.

Sa svakim snimanjem sve je manje dijelova

"Uvijek nam najbolje fore ispadnu točno one sa snimanja koje smo izmislili na licu mjesta“, rekla je Lucija Klasan, volonterka SKAC Osijek.

Sa svakim snimanjem volonteri sve lakše glume, no kartonski kombi sve teže vozi.

"U biti sa svakim snimanjem imamo sve manje dijelova“, rekao je Franjić.

"Ne znamo još koliko će dugo, malo nam je pri izmaku, tako da sve nam se više žuri ka pravom“, rekla je Klasan.

Prikupljeno pola iznosa

Kampanja je izazvala pozitivne reakcija na društvenim mrežama i već je prikupljeno za pola polovnog pravog kombija.

"Svi žele nekako biti dio ove priče i stvarno smo svakoj osobi zahvalni na komentaru, podršci, a evo baš trenutno smo skupili 52 posto na čemu smo zahvalni svim ljudima koji su odlučili donirati“, rekla je Vlatka Ivančičević.

Do 30 tisuća eura, koliko za kombi i volonterske programe prikupljaju, još je dalek put, no uz pomoć dobrih ljudi vjeruju da će stići do cilja.

Poručuju - pretvori kutiju u kombi i pozivaju da im se na putu ljubavi i dobrote pridruže svi. Sretno.