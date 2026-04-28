Već 22 godine vode djecu s teškoćama na putovanje života — upoznajte hrvatske volontere koji to rade iz čistog srca

Dok je većina Hrvatske još spavala, na zagrebačkom aerodromu već se skupljala šarolika skupina — djeca, roditelji, volonteri, medicinski tim. Odredište: Lourdes u južnoj Francuskoj. Razlog: tradicija koja traje već 22 godine.

Dječja udruga Hrabrost, poznata pod kraticom DUH, svake godine na Uskrsni ponedjeljak organizira tjedno putovanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Ove godine, od 6. do 11. travnja, to iskustvo doživjela je nova grupa djece iz cijele Hrvatske — a jedan dječak ga je dočekao na poseban način. Na putu prema Lourdesu proslavio je rođendan, a posada aviona ga je pozvala ravno u pilotsku kabinu.

Što je DUH i kako je sve počelo?

Udruga je osnovana 2003. godine na inicijativu irskog volontera Paula O’Gradya i četvero mladih Hrvata, kao dio međunarodne mreže HCPT (Handicapped Children’s Pilgrimage Trust) koja djecu s teškoćama u razvoju vodi u Lourdes još od 1950-ih.

Prvo putovanje 2004. bilo je skromno — sedam djece, osam volontera, bez iskustva i opreme. Ipak, reakcije su bile toliko snažne da se udruga nije mogla zaustaviti.

„Gdje god smo išli, dočekali bi nas s osmijehom, zagrljajem ili pjesmom“, opisala je to putovanje Andrea, jedna od osnivačica udruge.

Danas DUH broji oko 80 aktivnih volontera iz Zagreba, Varaždina, Šibenika i drugih hrvatskih gradova, a do sada su na put odveli više od 450 djece i mladih.

Što se zapravo događa na tom tjednom putovanju?

Lourdes je jedno od najposjećenijih hodočasničkih odredišta na svijetu, ali za djecu iz DUH-a nije važan samo zbog toga. Važan je jer tamo, možda po prvi put, nisu „drugačiji“ — okruženi su tisućama vršnjaka iz cijelog svijeta koji su tu iz istog razloga.

Svako dijete prati vlastiti volonter koji mu pomaže u svakodnevnim aktivnostima. Tjedan je ispunjen zajedničkim programom, druženjem s grupama iz Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Rumunjske i SAD-a — ali i puno smijeha, igre i trenutaka koji ostaju za cijeli život.

Ove godine posebno se pamti večernja procesija s tisućama upaljenih svijeća praćena vatrometom, te LTZ (Lurd traži zvijezdu) — zajednička kostimirana zabava svih grupa gdje djeca i volonteri pjevaju, plešu i pokazuju talente.

Proslavljena su i tri rođendana. A svako jutro djeca su u sandúčićima ispred soba nalazila porukice od svojih volontera.

„Presretni smo zbog programa i svih ljudi koje smo upoznali“ — rekla su djeca po povratku.

Volonteri koji ne primaju ništa — osim svega

Svi članovi udruge su volonteri koji ne primaju naknadu za rad. Mnogi sami snose dio troškova putovanja. Broj volontera ipak ne pada — raste.

„Čovjek to nekako uvijek osjeti u sebi. Reći išta manje od ‘DUH je pronašao mene’ ne bi bilo fer“, kaže jedna od dugogodišnjih volonterki.

Predsjednik udruge Mislav Vuković pojašnjava motivaciju: „Postoji puno područja u kojima mnogi nemaju priliku pokazati što mogu i doživjeti iskustva koja se smatraju ‘normalnima’. Stoga se uvijek trudim pokazati koliko je važna jednakost u svim područjima života.“

DUH se financira isključivo donacijama. Svaka donacija direktno omogućava djetetu s teškoćama iskustvo koje mnogi opisuju kao putovanje koje ih je zauvijek promijenilo.

Donacije: IBAN HR4323600001101692325

Volontiranje i više informacija: duh.hr

