Pržimo se na svibanjskom suncu: Stižu pravi vrući dani, meteorologinja otkrila gdje će biti najtoplije

Vikend je obilježilo većinom sunčano te iznimno toplo vrijeme za doba godine. Već su u nekim mjestima zabilježeni prvi vrući dani, a gotovo pa pravo ljetno vrijeme nastavlja se i idućih dana. Polje visokog tlaka zraka nad našim se krajevima zadržava veći dio tjedna, a tek će se potkraj srijede i u noći na četvrtak preko nas premjestiti oslabljeni poremećaj s kojim će stići manje osvježenje, prvenstveno u kopnene krajeve.

Ponedjeljak

Ponedjeljak prijepodne bit će u znaku vedrine ili tek tu i tamo malo oblaka, duž obale ponegdje i umjerenu buru. Temperatura od 9 do 14 °C, na moru i u unutrašnjosti Dalmacije između 18 i 23 °C. Još je jedna topla noć iza nas u nekim mjestima na obali.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj vruće te i dalje pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverni vjetar. Na istoku Hrvatske mala do umjerena vjerojatnost za poneki pljusak, ponajprije u gorju. Bit će puno sunčanih sati, ponegdje uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura oko 30 °C.

Pravi ljetni ugođaj i u Dalmaciji, a nakon tople noći danju vruće pa će oni hrabriji i sutra osvježenje pronaći u još uvijek svježem moru temperature oko 19 stupnjeva. I na zapadu većinom sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka poneki pljusak moguć je u gorju, tek rijetko može stići i do obale. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni, uz obalu ponegdje i jugozapadni vjetar.

Idućih dana na kopnu

U nastavku tjedna i dalje u znaku većinom sunčanog vremena. Potkraj srijede uz pritjecanje malo manje toplog zraka vrućina će malo popustiti, no i dalje će biti razmjerno toplo za doba godine. Popodnevni pljuskovi neće biti odveć česti.

Idućih dana na moru

Na Jadranu također nastavak prevladavajuće sunčanog i danju vrućeg vremena te često toplih noći. U četvrtak će bura biti ponegdje jaka. Svakako treba imati na umu i da će UV indeks – mjera opasnosti i štetnog djelovanja UV zračenja biti visok i vrlo visok.