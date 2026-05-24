Toplinski val prži Europu, znanstvenici izdali upozorenje: RTL-ova meteorologinja otkrila što nas čeka

'BUDITE OPREZNI' /

Diljem Europe ovog su vikenda zabilježene iznimno visoke temperature. U mnogim se područjima očekuju novi rekordi za svibanj, s temperaturama i do 10 stupnjeva višim od prosjeka za ovo doba godine.

U Francuskoj, Velikoj Britaniji, Španjolskoj i Portugalu temperature se kreću oko 30 stupnjeva, a slično vrijeme nastavit će se i u idućem tjednu. Znanstvenici upozoravaju da ove godine stiže i klimatski fenomen El Nino, a s njim i ekstremni vremenski uvjeti diljem svijeta.

I u Hrvatskoj temperature idu iznad 30 stupnjeva.