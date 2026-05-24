Ukidaju porez na mirovine, Stjepko je očajan: 'Majko mila, pa ja na kavu ne mogu otići'

Od iduće bi se godine trebao ukinuti porez na mirovine, pa bi više novca trebalo doći u džepove umirovljenika.

Već početkom tjedna trebala bi stići i potvrda, ali kritike su već tu. Što mjera donosi, odnosno koliko?

Nakon radnog vijeka, prečesto se sve svodi na pitanje " život ili preživljavanje", kažu nam umirovljenici.

"Da mi nema kćeri, ja bih vjerojatno bio na Lovrincu, a imam prosječnu mirovinu. Majko mila, ja na kavu ne mogu otići! A radio sam dobre poslove u banci. Ja mogu otići gledati u more i diviti se", rekao je Splićanin Stjepko Tranfić.

"Štedim, što ću? Svaki euro se gleda - od 10.-og do 10-og u mjesecu", kaže Barbara Hubzin iz Zagreba.

"Ja popravljam malo bicikle i tako si zaradim koju kunu, koji euro - eto tako živim", ispričao je Niko Međulović iz Zagreba.

Iz Vlade imaju poruku.

"Imat ćete sve informacije na vrijeme", odgovorio je potpredsjednik Vlade Tomo Medved na upit je li istina da Vlada ukida porez na mirovine. Kako doznajemo iz Vlade, u ponedjeljak stižu finalni izračuni i prijedlozi vezani uz dvogodišnju incijativu Hrvatske stranke umirovljenika.

"Godišnje se iz poreza na mirovine ubire 180 milijuna eura, dakle umirovljenicima će se u njihove džepove godišnje vratiti 180 milijuna eura, tu će možda najviše profitirati umirovljenici u Gradu Zagrebu", rekao je saborski zastupnik Veselko Gabričević.

Jer sve ovisi o stopi poreza u gradovima i visini mirovine koju u Hrvatskoj prima više od 1,230.000 građana. Prosječna mirovina iznosi 689 eura, a medijalna 513 eura. Porez plaćaju oni čija mirovina viša od 600 eura, i to samo na dio koji prelazi taj neoporezivi iznos. Takvih je trenutačno nešto više od 490 tisuća. Gledajući mirovine u rasponu od šesto do tisuću eura, procjenjuje se da bi mogle rasti od 5 do nekoliko desetaka eura.

"Bar nešto ipak se veseliš svakom povećanju, sad koliko će to biti vidjet ćemo. Ma zapravo ne veselim se ničemu", rekla je Marija Protić iz Splita, dok Tomislav Ivšić kaže: "Svako povećanje dobro dođe, koliko god da ga bude."

"Ma ništa to je stvarno ništa, cijene hrane su išle previše gore. Bar 1200 da je mirovina, ja imam 666,50, da je bar 1200, a ne da moram gledati hoću li bananu kupiti od 89 centi ili 1,49", ispričala je Anita Milanović iz Zagreba.

"To nije ništa, to će biti dobro za one koji imaju visoke mirovine, za one s malima to je premalo", rekla je Jovica Sunajko iz Zagreba.

Kritike na mjeru

Upravo je to stav i predsjednika Bloka umirovljenici zajedno koji mjeru, koja bi mogla stupiti na snagu iduće godine, oštro kritizira.

"Ovi između 600 i 1000 prosjek je 20 eura. Ali ovo odgovara isključivo visokim mirovinama dakle u prvom redu povlaštenim mirovinama i nikom drugom. Mi tražimo da se kompenziraju minimalne mirovine i povećaju radničke bar za 20 posto pa onda prihvaćamo i ovaj porez", objasnio je Milivoj Špika, predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno.

"Mi smo s Vladom iskomunicirali uzimajući u obzir inflaciju da bi do kraja mandata prosječna mirovina trebala iznositi 800 eura", rekao je Gabričević. Između najava, zahtijeva i izračuna, većina umirovljenika i dalje čeka - dostojanstvenu starost.