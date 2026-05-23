Veliki preokret za pola milijuna hrvatskih umirovljenika: Ukida se porez na mirovine, znaju se iznosi

Od 1. siječnja 2027. godine mirovine u Hrvatskoj više se neće oporezivati. Riječ je o važnoj poreznoj i socijalnoj promjeni koju će Vlada uskoro i službeno predstaviti.

Odluka je donesena nakon što je premijer Andrej Plenković prelomio da se mjera uvede već od početka 2027. godine, iako se ozbiljno razmatralo da stupi na snagu tek godinu kasnije, odnosno 1. siječnja 2028., pišu 24sata.

U vrhu Vlade procijenjeno je kako više nema razloga za odgađanje mjere koja bi trebala povećati raspoloživi dohodak umirovljenika.

Od ukupno 1,2 milijuna umirovljenika u Hrvatskoj, njih gotovo pola milijuna danas plaća porez na mirovinu.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na mirovinu isplaćenu u ožujku porez je platilo 491.462 umirovljenika, odnosno oko 40 posto svih primatelja mirovina.

Broj onih koji plaćaju porez posljednjih godina kontinuirano raste. Naime, mirovine rastu kroz redovita usklađivanja i Vladine intervencije, dok je osobni odbitak ostao na 600 eura.

Tako sve više umirovljenika, iako realno ne žive ništa bolje nego prije nekoliko godina, prelazi prag iznad kojega se obračunava porez na dohodak, a dio tog povećanja zapravo završava kroz porez kao prihod jedinica lokalne samouprave, odnosno ide gradovima, općinama i središtima županija.

Procjene pokazuju da će ukidanje poreza najviše koristiti umirovljenicima s višim mirovinama, dok oni s najnižim primanjima uglavnom već sad ne plaćaju porez jer su ispod praga osobnog odbitka.

Najveći porez u Zagrebu

Naime, porez na mirovinu u Hrvatskoj plaćaju umirovljenici čija mirovina prelazi iznos osnovnog osobnog odbitka od 600 eura mjesečno. Osnovica se oporezuje po stopama koje ovise o mjestu prebivališta, s time da se umirovljenicima obračunati porez na dohodak umanjuje za 50 posto. Najveći porez na mirovine plaća se u Zagrebu i iznosi 11,5 posto, u Puli iznosi 11 posto, u Splitu 10,75 posto, u Varaždinu 10,5 posto, a primjerice u Osijeku, Vinkovcima, Čakovcu, Rijeci i Dubrovniku 10 posto.

Uzimajući u obzir navedene gradove, umirovljenicima s mirovinom od 1000 eura će nakon ukidanja poreza ostati u prosjeku 42 eura više mjesečno, onima s mirovinama od 800 eura ukidanje poreza značit će prosječno 21 euro više mjesečno u kućnom budžetu, dok će umirovljenicima s mirovinom od 650 eura u prosjeku ostati 5,20 eura.