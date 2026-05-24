STALNO KUKAMO? /

Svećenik iz Afrike šokirao se u Hrvatskoj: 'Pjevate božićne pjesme kao da ste na sprovodu'

Ništa nije dovoljno dobro: od posla, obitelji, države. Građani Hrvatske vole jadikovati.  Misli su to poznatog svećenika Odilona Singboa koji je rodnu Afriku zamijenio Hrvatskom. No, on za kukanje ima rješenje: Deset protuotrova kako kaže - namrgođenom kršćanstvu. Jedna će vam, bili vjernici ili ne, uljepšati vikend.  

Pojam stresa njemu je bio stran. Taj je izraz Odilon čuo prvi put kad je stigao u Hrvatsku. I nije to jedino iznenađenje koje je doživio u našoj zemlji. Još nije znao hrvatski kad je otišao na prvu polnoćku. I ostao zatečen. 

"Nisam još nigdje u jednom narodu se susreo s tolikim božićnim skladbama koje su prekrasne, a onda ljudi to pjevaju u nekom kao da su na sprovodu. Kao da je čovjek umro, a ne da se Bog rodio", rekao je velečasni Singbo.

On to tako neće reći jer previše je pristojan ali dojma smo da je već tada i njemu bilo jasno - mi smo narod koji često voli zapomagati, naricati, prigovarati i pametovati, a imamo daleko više razloga biti zadovoljni i sretni. 

"Promatrajmo kako Hrvatska nogometna momčad igra. Nismo li ponekad, pardon, često pametniji i stručniji od Zlatka Dalića i njegova stožera", nadodao je. Srećom nije problem samo u nama. Kršćani su mnogim drugim državama rade isto. Više pogledajte u prilogu.

24.5.2026.
6:17
Ružica Đukić
SvećenikAfrikaMentalitet
VOYO logo
