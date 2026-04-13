Papina misija u Africi: Poziva svijet da se suoči s problemima kontinenta

Papa Lav XIV. u ponedjeljak započinje svoju ambicioznu 10-dnevnu turneju po četiri zemlje Afrike, na kojoj će pozvati svjetske čelnike da se pozabave potrebama tog kontinenta na kojemu živi više od petine katolika u svijetu.

Prvi američki papa dolazi u Alžir na dva dana prije nego što nastavi put u Kamerun, Angolu i Ekvatorijalnu Gvineju, na turneji po ukupno 11 gradova i mjesta, prelazeći gotovo 18.000 km tijekom 18 letova.

Papina misija je "pomoći u skretanju svjetske pozornosti na Afriku", rekao je za Reuters kardinal Michael Czerny, visoki vatikanski dužnosnik i Lavov bliski savjetnik. Papa, otvoreni kritičar iranskog rata, imao je samo jedno veliko inozemno putovanje otkako je izabran prošlog svibnja, posjetivši Tursku i Libanon u studenom i prosincu. Također je posjetio Monako u ožujku.

Najsloženija turneja

Lav, 70-godišnjak, relativno mlad i dobrog zdravlja za papu, poduzima jednu od najsloženijih turneja organiziranih za papu u desetljećima.

Više od 20 posto katolika u svijetu živi u Africi, prema statistikama Vatikana. Tri podsaharske zemlje koje papa posjećuje imaju stanovništvo u kojem se više od polovice identificira kao katolici. Alžir je, međutim, pretežno muslimanska zemlja s manje od 10.000 katolika među oko 48 milijuna stanovnika. Ovo je prvi put da će ugostiti katoličkog papu.

Lavova turneja je 24. posjet nekog pape Africi od kasnih 1960-ih. Očekuje se da će se dotaknuti mnogih tema u 25 planiranih govora tijekom deset dana, rekao je glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni novinarima u petak, s obzirom na to da se četiri nacije suočavaju s različitim problemima.

Tema Papine misije

Vjerojatne teme uključuju iskorištavanje prirodnih resursa, katoličko-muslimanski dijalog i opasnosti od političke korupcije, rekao je Bruni. Kamerun i Ekvatorijalna Gvineja imaju predsjednike koji su na vlasti desetljećima i optuženi su za kršenje ljudskih prava, što oni poriču.

Najveći događaj na itinereru vjerojatno će se dogoditi u Kamerunu u petak, kada je Vatikan izjavio da se očekuje oko 600.000 ljudi na misi u obalnom gradu Douali.

Papa Lav, koji se dobro služi s nekoliko jezika, trebao bi tijekom putovanja govoriti talijanski, engleski, francuski, portugalski i španjolski.

Posjetit će Veliku džamiju u Alžiru

Pošto doputuje u Alžir u ponedjeljak, Lav će se obratiti političkim čelnicima zemlje prije nego što posjeti Veliku džamiju u Alžiru, što je tek njegov drugi posjet džamiji kao papa.

U utorak će otputovati u Annabu na sjeveroistočnoj obali Alžira kako bi posjetio ruševine drevnog grada Hippa. To mjesto ima posebno značenje za Lava, koji je član augustinskog redovničkog reda. Red je inspiriran učenjima svetog Augustina iz Hippa iz četvrtog stoljeća, važne ličnosti rane Crkve.

