'ZARATIO' SA SVETOM STOLICOM /

Trump uzeo na pik papu Lava: 'Slab je i užasan, neka se sabere'

Trump uzeo na pik papu Lava: 'Slab je i užasan, neka se sabere'
13.4.2026.
Američki predsjednik Donald Trump uputio je u nedjelju napad na papu Lava XIV, nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "užasnim" u vođenju vanjske politike, nakon što je poglavar Katoličke crkve kritizirao Trumpovu vanjsku i imigracijsku politiku.

"Papa Lav je SLAB po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku", napisao je Trump u podužoj objavi na platformi Truth Social.

Lav XIV, koji je poznat po pažljivom biranju riječi, istaknuo se kao otvoreni kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana koji je započeo 28. veljače, istaknuli su iz Reutersa. 

Papa je izjavio da je Trumpova prijetnja iz ovog mjeseca o uništenju iranske civilizacije "neprihvatljiva". Također je pozvao na "duboko promišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Američkim Državama pod Trumpovom administracijom.

"Lav bi se trebao sabrati kao papa", napisao je Trump, dodavši kasnije novinarima da nije "veliki obožavatelj" poglavara Katoličke crkve.

