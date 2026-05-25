Najprije je ona oboljela od raka dojke, a potom i suprug: 'Ovo nam je spasilo živote'

Supružnici iz Sjeverne Karoline, kojima je oboma dijagnosticiran rak dojke, svoju nevjerojatnu priču dijele kako bi podigli svijest o važnosti redovitih pregleda. Oni tvrde da im je upravo rano otkrivanje bolesti spasilo živote i sada aktivno zagovaraju prevenciju kao ključ borbe protiv ove opake bolesti.

Steve i Mitzi Ellis iz Greensboroa zajedno su još od fakultetskih dana, a u braku su 51 godinu. Njihov put s rakom dojke započeo je 2009. godine, kada je Mitzi prvi put dijagnosticirana bolest. Nakon uspješnog liječenja, šok je uslijedio 2013. godine kada joj je rečeno da se rak vratio, piše People.

"Tlo vam se izmakne pod nogama kada se bolest vrati", rekla je Mitzi, koja je prošla lumpektomiju i zračenje. "Mislila sam da sam to riješila i da sam gotova s tim, ali bolest nije bila gotova sa mnom."

Rak dojke kod muškaraca

Samo tri godine kasnije, 2016. godine, Steve je primijetio malu kvržicu na svojim lijevim prsima. "Mislio sam da je to samo nekakva staračka izraslina koju treba ukloniti", našalio se. "No, zbog svega što je Mitzi prošla i zbog njezina ohrabrenja, otišao sam na pregled."

Liječnik ga je uputio na mamografiju koja je potvrdila ono što se činilo nezamislivim: i Steve je imao rak dojke. "Kada sam dobio dijagnozu, nisam mogao vjerovati", rekao je. U tom trenutku, kako je opisao, morali su zamijeniti uloge.

"Bilo je nadrealno. Sada sam ja ležao na bolničkom krevetu, a Mitzi je sjedila na stolici i pružala mi podršku", ispričao je Steve. Podvrgnut je operaciji uklanjanja tumora i pet godina je uzimao dnevnu terapiju lijekovima.

Foto: Shutterstock

Iako je iznimno rijedak, rak dojke javlja se i kod muškaraca jer svi ljudi imaju prsno tkivo. Prema podacima Američkog društva za rak, manje od jedan posto svih dijagnoza raka dojke otpada na muškarce. Unatoč tome, procjenjuje se da će samo u 2026. godini oko 2670 muškaraca biti dijagnosticirano s invazivnim rakom dojke, a 530 će od njega i umrijeti.

Važnost prevencije

"Naša spasonosna milost bila je u tome što je rak u oba slučaja otkriven rano", naglasila je Mitzi. "Imali smo mogućnost izbora liječenja, imali smo vremena razmisliti o svemu i, što je najvažnije, imali smo puno nade."

Upravo je rano otkrivanje ključno, što potvrđuju i podaci iz Hrvatske. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), u 2023. godini zabilježena su 3293 nova slučaja raka dojke kod žena, što čini 26 posto svih novih dijagnoza raka kod žena te godine. Rak dojke je i dalje najčešći zloćudni tumor kod žena i jedan od vodećih uzroka smrtnosti.

Međutim, zahvaljujući Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke, koji poziva žene od 49 do 70 godina na besplatnu mamografiju svake dvije godine, te napretku u liječenju, Hrvatska bilježi pad smrtnosti.

Iako par Ellis ne zna zašto su oboje oboljeli, ne troše vrijeme razmišljajući o tome. Umjesto toga, usredotočili su se na dijeljenje svoje priče.

"Znamo da možemo napraviti razliku. Ako Steve može utjecati na samo jednog drugog muškarca, ako ja mogu ohrabriti jednu mladu ženu u tridesetima, tada ćemo osjećati da se sve isplatilo", zaključila je Mitzi. Njihova poruka je jednostavna i snažna: "Rano otkrivanje spasilo nam je živote."

POGLEDAJTE GALERIJU