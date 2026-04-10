Nevjerojatna sudbina vlasnice i psa: Obje su prošle istu operaciju i pobijedile opaku bolest

Žena koja je nabavila psa kao podršku tijekom svoje druge borbe s rakom dojke ostala je šokirana kada je i njezin pas Dolly obolio od iste bolesti te je, baš poput nje, morao proći mastektomiju. Njihova zajednička priča o borbi i oporavku postala je inspiracija mnogima.

Vickie Doogan (52) prvi put se suočila s dijagnozom raka dojke u dobi od trideset devet godina, nakon što je otkrila kvržicu ispod lijevog pazuha. Iako je bila u odličnoj formi i zdravo živjela, dijagnoza ju je zatekla. Srećom, dobro je reagirala na kemoterapiju i uspješno se oporavila. Međutim, pet godina kasnije, u dobi od četrdeset četiri godine, rak se vratio. Tada se odlučila na dvostruku mastektomiju kako bi smanjila rizik od ponovnog povratka bolesti.

Dvostruka borba s rakom dojke

"Kad su mi prvi put dijagnosticirali rak dojke, bila sam potpuno shrvana. Imala sam trideset devet godina, bila sam u formi, zdrava i nisam imala nikakvu kvržicu u dojci", ispričala je Vickie, regruterka iz Ascota u Berkshireu.

Nakon osam ciklusa "brutalne" kemoterapije i lumpektomije, uslijedilo je petnaest ciklusa radioterapije. Nakon pet godina redovitih mamografija, 2018. godine stigla je vijest da se rak vratio. Genetsko testiranje otkrilo je da nosi mutaciju gena BRCA2, što je čini sklonijom raku dojke. "To mi je sve objasnilo; bilo mi je drago što postoji razlog zašto se to događa", rekla je. Zbog toga se odlučila na preventivnu dvostruku mastektomiju.

Dolly kao podrška u oporavku

Tijekom oporavka, Vickie je odlučila nabaviti psa koji bi joj pravio društvo dok je bila kod kuće. U listopadu 2018. u njezin je dom stigla Dolly, mješanka pudle i bišona, koja je ubrzo postala njezin nerazdvojni pratitelj.

"Dolly sam nabavila nakon druge dijagnoze da mi bude prijateljica jer sam puno vremena provodila kod kuće. Ona je poput moje sjene, najsavršeniji mali pas", opisala je Vickie.

Uloge su se zamijenile: I Dolly je trebala mastektomiju

Sedam godina kasnije, u veljači 2026. godine, uloge su se zamijenile. Vickie je odvela Dolly veterinaru zbog želučanih problema, a pregledom je otkrivena kvržica ispod jedne od njezinih bradavica. Dijagnoza je bila rak dojke, a Dolly je morala na "pseću mastektomiju", kako prenosi Mirror.

"Veterinar je rekao da mora na mastektomiju. Bila sam u šoku, nisam ni znala da psi mogu ići na takvu operaciju", izjavila je Vickie. Srećom, tumor je bio niskog stupnja, pa Dolly nije trebala daljnje liječenje. Brzo se oporavila, baš kao i njezina vlasnica. "Ljudi su govorili da kao da zrcali način na koji sam se ja nosila sa svime", dodala je Vickie.

Iako je ovakav slučaj neobičan, rak kod pasa nije rijetkost. Tumori mliječnih žlijezda najčešći su tip tumora kod ženki koje nisu sterilizirane, a otprilike 50 posto njih je maligno. Slučaj Vickie i Dolly ističe važnost komparativne onkologije - grane medicine koja proučava rak kod životinja kako bi se stekla nova saznanja primjenjiva i na ljude.

Zajednički oporavak i poruka nade

Danas su i Vickie i Dolly zdrave i bez raka. Vickie svojom pričom želi pokazati da je unatoč teškoj dijagnozi moguće živjeti ispunjen život.

"Sada ponovno živim najbolji život, sve je to iza mene. Želim da ljudi znaju da, iako je rak dojke zastrašujuć, i dalje možete živjeti zaista ispunjen život", poručila je.

Vickie sada podržava humanitarnu organizaciju Breast Cancer Now, koja u novoj kampanji ističe da u Velikoj Britaniji trenutno živi gotovo devetsto dvadeset tisuća ljudi s dijagnozom raka dojke. Organizacija predviđa da će se taj broj do 2050. godine popeti na više od milijun i četiristo tisuća. Njihov je cilj osigurati da do 2050. godine svatko tko oboli od raka dojke može živjeti dugo i kvalitetno.

