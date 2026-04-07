Liječnici su je otpisivali: Sama otkrila zabrinjavajuću dijagnozu, ali na opasan način

Mlada žena okrenula se umjetnoj inteligenciji kako bi pronašla uzrok svojih zdravstvenih problema nakon što su joj liječnici godinama postavljali pogrešne dijagnoze, uključujući i anksioznost. Njezin slučaj pokrenuo je raspravu o ulozi tehnologije u medicini, ali i opasnostima samostalnog dijagnosticiranja.

Phoebe Tesoriere, 23-godišnja bivša učiteljica iz Cardiffa, upisala je simptome, među kojima su bili ukočenost nogu i gubitak kose, u ChatGPT. AI alat je sugerirao da bi se moglo raditi o nasljednoj spastičnoj paraplegiji (HSP). S tim je saznanjem otišla svojem liječniku obiteljske medicine, a genetsko testiranje kasnije je potvrdilo da boluje od kompleksnog kvadriplegičnog tipa te rijetke bolesti.

Četiri godine borbe i pogrešnih dijagnoza

Nasljedna spastična paraplegija je skupina rijetkih nasljednih poremećaja koji uzrokuju progresivnu slabost i ukočenost mišića nogu, a simptomi se s vremenom pogoršavaju. Kod Phoebe, stanje je toliko napredovalo da sada utječe na sva četiri uda. Zbog bolesti više ne može raditi kao učiteljica za djecu s posebnim potrebama.

Prije nego što je dobila točnu dijagnozu, provela je četiri godine slušajući različita objašnjenja za svoje simptome. Liječnici su joj, između ostalog, dijagnosticirali anksioznost i Toddovu paralizu, stanje u kojem se noge mogu ukočiti nakon napadaja. Frustrirana nedostatkom odgovora, odlučila je postaviti pitanja ChatGPT-u, što ju je konačno dovelo do istine.

"Bio je to gorko-slatki trenutak. Godinama su mi govorili da je sve to anksioznost, a onda u nekoliko tjedana saznate da imate bolest koja će vam promijeniti cijeli život", rekla je Phoebe. "Sretna sam što napokon imam dijagnozu jer sve sada ima smisla, ali radije bih da je bilo što drugo, samo ne ovo."

Život s neizlječivom bolešću

Njezini problemi s hodanjem počeli su još u djetinjstvu, ali su se u početku pripisivali nedostatku čašice lijevog kuka, što je kasnije sanirano operacijom. No, problemi s abnormalnim hodom su se nastavili. Nakon jednog napadaja 2025. godine, provela je 48 sati u komi, a nakon otpuštanja iz bolnice primila je pismo u kojem je stajalo da je, ako se vrati, treba tretirati kao pacijenticu s mentalnim poteškoćama.

"Ljudi misle 'ona samo ne može hodati' ili 'barem nije ozljeda leđne moždine'. Ali jest, i progresivno je", objasnila je. "Noću moram nositi udlage na rukama kako bih ih održala funkcionalnima što je duže moguće. Liječenja nema, liječnici se nadaju da mogu usporiti napredovanje, ali ne mogu ga zaustaviti."

Ova bolest nosi i druge rizike, poput problema s govorom i rane demencije. "To je toliko rijetka bolest da nitko ne zna za nju, a moj tip je jedan od najrjeđih", dodala je.

Uloga umjetne inteligencije i prikupljanje pomoći

Iako je u njezinom slučaju umjetna inteligencija bila ključna, stručnjaci upozoravaju na opasnosti ovakvog načina samodijagnosticiranja. Studije provedene početkom 2026. godine pokazale su da veliki jezični modeli poput ChatGPT-a daju netočne medicinske dijagnoze u otprilike 65,6 posto slučajeva kada ih koriste nestručnjaci. Unatoč tome, više od 70 posto korisnika interneta koristi AI ili tražilice za "preddijagnozu" prije posjeta liječniku, piše Mirror.

Njezina sestra Yasmin pokrenula je humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava za kupnju specijaliziranih invalidskih kolica. "Potreban mi je poseban naslon za kolica kako bih podržala kralježnicu i spriječila njezino daljnje propadanje. Želim ostati neovisna što je duže moguće, a s kolicima koja nudi javno zdravstvo to nije izvedivo", rekla je Phoebe.

Iz zdravstvene uprave Cardiffa i Valea poručili su kako im je žao zbog iskustva koje je Phoebe imala te prepoznaju koliko je proces dobivanja dijagnoze bio težak za nju i njezinu obitelj, no odbili su dalje komentirati ovaj slučaj.

