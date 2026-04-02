Tinejdžerica putuje u prošlost i vidi svoju budućnost: Evo kako to znanost objašnjava

Sedamnaestogodišnja djevojka, u znanstvenoj studiji identificirana samo kao 'TL', posjeduje toliko nevjerojatno pamćenje da znanstvenici njezinu sposobnost opisuju kao mentalno putovanje kroz vrijeme. Ona se može vratiti u bilo koji dan svog života i ponovno ga proživjeti sa zapanjujućom razinom detalja, scenu po scenu.

Ono što je još više iznenadilo istraživače jest njezina sposobnost da pregledava moguće buduće scenarije kao da gleda filmski trailer. Znanstvenici sa Sveučilišta Paris Cité navode kako TL ima hipermneziju, stanje poznato i kao visoko superiorno autobiografsko pamćenje (HSAM). Riječ je o iznimno rijetkom stanju zbog kojeg životni događaji s vremenom ne blijede, već ostaju oštri, emotivni i trenutno dostupni.

Unutarnja 'arhiva' sjećanja

Unutar svoje glave, TL opisuje upečatljivu mentalnu 'arhivu' kao svijetlu bijelu sobu ispunjenu urednim ormarima za spise u kojima su njezina sjećanja razvrstana po temama: obiteljski trenuci, praznici, pa čak i posebna ladica za fotografije i dokumente. U toj mentalnoj palači nalaze se i igračke, a svaka ima oznaku tko ju je poklonio.

Kada se prisjeti nekog datuma, TL može ponovno doživjeti događaj iz vlastite perspektive ili se "odmaknuti" i vidjeti sebe izvana, s osjećajima jednako snažnim kao i prvi put. Znanstvenici ističu da je njezino nevjerojatno pamćenje strogo autobiografsko i odnosi se na životne događaje, a ne na suhe činjenice. Svakodnevno znanje pohranjeno je u onome što ona naziva tamnijim, funkcionalnijim "crnim pamćenjem", dok je njezina osobna prošlost u "HD rezoluciji".

Gledanje 'trailera' za budućnost

Osim što se sjeća prošlosti, TL može živopisno zamisliti i buduće scenarije s istim filmskim intenzitetom. Međutim, istraživači naglašavaju da su to samo mogućnosti, a ne proročanstva. Njezin je slučaj, prema autorima studije, prvi u potpunosti procijenjen slučaj koji pokazuje "mentalno putovanje kroz vrijeme" kroz prošlost i budućnost u takvom opsegu.

Neurologinja Valentina La Corte, voditeljica studije objavljene u časopisu Neurocase, napisala je: "Ovo je prvo zabilježeno opažanje hipermnezije s potpunom procjenom sposobnosti mentalnog putovanja kroz vrijeme na različitim vremenskim udaljenostima. To obuhvaća individualnu sposobnost prisjećanja osobnih događaja iz prošlosti, kao i predviđanja osobnih događaja u budućnosti."

Što stoji iza ovog fenomena?

Tragovi koji objašnjavaju hipermneziju upućuju na jače veze duboko u "mreži zadanog načina rada" uma, središtima povezanim sa samorefleksijom, sanjarenjem i pamćenjem. Konkretno, medijalni prefrontalni korteks, kontrolni centar povezan s emocijama i donošenjem odluka, te stražnji cingularni korteks, koji je aktivan kada se prisjećamo prošlosti ili zamišljamo budućnost, čine se čvršće povezanima kod osoba s hipermnezijom, piše Daily Star.

Hipermnezija je izvanredno rijetka; dokumentirano je manje od sto slučajeva diljem svijeta. TL je godinama šutjela o svojoj sposobnosti nakon što su je kao dijete optuživali da izmišlja stvari.

Sada, dok znanstvenici proučavaju njezin izvanredan um, njezina priča mogla bi pomoći u dešifriranju jedne od najtajanstvenijih sposobnosti mozga. Njezin slučaj otvara vrata razumijevanju kako se pamćenje, mašta i identitet isprepliću te kako se život može pretvoriti u priču u koju se možemo vratiti, trenutak po trenutak.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'