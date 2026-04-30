Zrakoplov prisilno sletio na livadu kod Travnika: Ima ozlijeđenih

Privatni zrakoplov iz Slovačke prinudno je sletio danas u Vitovlju, u Općini Travnik, na planini Vlašić u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za Raport.

Zrakoplov je prizemljen na obližnju livadu, točnije oranicu. Tijekom pada dvije osobe zadobile su lakše ozljede. Zrakoplovu je nestalo gorivo, što je uzrok pada, navode mediji u BiH.

Foto: screenshot flight radar

Zrakoplov je, kako prikazuje flightradar24 poletio direktno iz Slovačke jutros u 9:00 sati. Avaz navodi kako pripada Aeroklubu Prešov iz grada Prešov u Slovačkoj, a koristi se za školovanje pilota.

