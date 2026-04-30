DRAMA U BIH /

Zrakoplov prisilno sletio na livadu kod Travnika: Ima ozlijeđenih

Zrakoplov prisilno sletio na livadu kod Travnika: Ima ozlijeđenih
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRACIJA

Dvije osobe lakše su ozlijeđene u prisilnom slijetanju manjeg zrakoplova iz Slovačke koji je morao sletjeti na livadu na području planine Vlašić kod Travnika u Bosni i Hercegovini

30.4.2026.
15:56
Privatni zrakoplov iz Slovačke prinudno je sletio danas u Vitovlju, u Općini Travnik, na planini Vlašić u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za Raport.

Zrakoplov je prizemljen na obližnju livadu, točnije oranicu. Tijekom pada dvije osobe zadobile su lakše ozljede. Zrakoplovu je nestalo gorivo, što je uzrok pada, navode mediji u BiH.

Foto: screenshot flight radar

Zrakoplov je, kako prikazuje flightradar24 poletio direktno iz Slovačke jutros u 9:00 sati. Avaz navodi kako pripada Aeroklubu Prešov iz grada Prešov u Slovačkoj, a koristi se za školovanje pilota.

Bosna I HercegovinaAvionska NesrećaTravnik
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
