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Avion trebao sletjeti u Sloveniju, preusmjerili ga u Zagreb: 'Politički motivirana odluka'

Avion trebao sletjeti u Sloveniju, preusmjerili ga u Zagreb: 'Politički motivirana odluka'
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Foto: Ilustracija: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia

Jeruzalem Post ističe da je Slovenija dobila novog-starog premijera Janeza Janšu, sa snažnim proizraelskom stavom, što označava značajan politički pomak nakon nedavnog neprijateljstva Slovenije prema židovskoj državi

3.6.2026.
15:50
Hina
Ilustracija: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia
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Let Israira koji je trebao sletjeti u Ljubljanu nije dobio dozvolu za slijetanje i preusmjeren je u Zagreb, priopćio je Israir u srijedu, a prenio Jerusalem Post.

Odluku su navodno donijele slovenske vlasti, za koju tvrtka tvrdi da je bila politički motivirana, piše list. Izvršni direktor Israira Uri Sirkis izjavio je da su ovim incidentom prekršeni sporazumi o zrakoplovstvu i zakoni EU-a.

Nadležne izraelske vlasti, uključujući ministarstvo vanjskih poslova i uprava za civilno zrakoplovstvo, bile su uključene u pokušaj pronalaska rješenja koje bi omogućilo da se let nastavi prema planu, ali napori nisu bili uspješni, rekao je Sirkis. Izrael nije objavio o kakvoj je naravi leta riječ niti tko su bili putnici i koliko ih je bilo. 

Israir u međunarodnom prometu obavlja samo čarterske letove. 

Jeruzalem Post o pobjedi Janše 

Jeruzalem Post ističe da je Slovenija dobila novog-starog premijera Janeza Janšu, sa snažnim proizraelskom stavom, što označava značajan politički pomak nakon nedavnog neprijateljstva Slovenije prema židovskoj državi. On je ponovno izabran 22. svibnja. 

Pod Janšinim prethodnikom Robertom Golobom Slovenija je postala jedna od zemalja s najizraženijim neprijateljskim stavom prema politici Izraela, uz Irsku i Španjolsku, ističe JP. U svibnju 2024. Slovenija je objavila priznanje palestinske države, a u srpnju 2025. vlada te zemlje sankcionirala je radikalne ministre Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha, dodaje.

"Svakoj novoj vladi pristupam s opreznom nadom i demokratskim poštovanjem", rekao je Robert Waltl, ravnatelj Židovskog kulturnog centra u Ljubljani i jedan od čelnika male židovske zajednice u Sloveniji, za Jerusalem Post ubrzo nakon Janšine izborne pobjede.

SlovenijaHrvatskaLetIzraelZrakoplov
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