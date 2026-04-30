'Pakao' u Rusiji, šire se dramatične snimke: Proglašena kemijska opasnost?

Najmanje dva spremnika goriva zapalila su se u naftnom postrojenju u ruskoj regiji Permski kraj nakon napada dronom u četvrtak, potvrdila je Sigurnosna služba Ukrajine (SBU), nakon izvješća lokalnih medija i Telegram kanala, piše Kyiv Independent.

Neovisni Telegram kanal vijesti Exilenova Plus izvijestio je da su između dva i tri spremnika na postrojenju, kojim upravlja Transneft, pretrpjela štetu od požara.

Kasnije tijekom dana SBU je potvrdio da su rafineriju, smještenu više od 1.500 kilometara od teritorija pod kontrolom Ukrajine, drugi dan zaredom pogodile specijalne postrojbe Alpha. "Prema preliminarnim informacijama, pogođena je jedinica AVT-4 u rafineriji, ključni čvor za primarnu preradu nafte", navodi se u izvješću SBU-a.

Objavljene snimke

Svaki spremnik na stanici može primiti do 50.000 kubičnih metara nafte, odnosno otprilike 314.000 barela, što napad čini potencijalno značajnim za skladištenje i transport goriva.

Another oil storage tank has exploded in Perm.



On the morning of April 30, Ukrainian drones struck one of Russia’s largest refineries, Lukoil-Permnefteorgsintez. pic.twitter.com/aAhZKy89Uk — Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2026

Postaja u Permu važan je tranzitni naftni čvor koji se koristi za prihvat, skladištenje i prepumpavanje sirove nafte kroz glavnu rusku mrežu cjevovoda.

It looks like there were two new attacks on Perm in Russia today.



One was a repeated attack on the Perm oil pumping station, the other one was the Perm oil refinery. (This information requires confirmation).



Basically, these are parts of one chain - the oil refinery, well,… https://t.co/zc6KF6Euo0 pic.twitter.com/dnhDlIMYCX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 30, 2026

Kemijska opasnost ili 'test'?

Moscow Times javlja da je u dijelovima Perma u četvrtak izdano upozorenje na kemijsku opasnost, no lokalni dužnosnici kasnije su priopćili kako je upozorenje bilo samo "test", iako su stanovnici uočili velike oblake dima i osjetili izraženi miris kemikalija u zraku.

Društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima se vide golemi stupovi dima uzdignuti u zrak. NASA-ine satelitske snimke također su pokazale izraženu crnu traku dima koja se proteže iznad Perma i širi oko 130 kilometara (80 milja) istočno od grada.

Stanovnici barem jedne gradske četvrti u Permu rekli su da su čuli upozorenje na kemijsku opasnost koje je emitirano putem razglasa na otvorenom. "Rekli su da ne izlazimo, da zatvorimo sve prozore i ventilacijske otvore te da pijemo samo prokuhanu vodu", izjavio je jedan stanovnik za lokalne medije.

April 30 - Russia marks Fire Service Day



Workload seems heavy this year🔥



Location: Perm, Russia. pic.twitter.com/BGCZLNg0B5 — Saint Javelin (@saintjavelin) April 30, 2026

Guverner Permske regije Dmitrij Mahonin rekao je da je u jutarnjem napadu pogođeno nekoliko industrijskih postrojenja. Naveo je da su radnici u tim objektima ostali u skloništima dok su hitne službe stizale na mjesto napada.

Mahonin je negirao da je došlo do bilo kakvog ispuštanja opasnih kemikalija. Dužnosnici su tvrdili da je kemijsko sigurnosno upozorenje koje su ljudi navodno čuli zapravo bilo test, iako nisu objasnili zašto je test proveden upravo u isto vrijeme kad i napad dronovima na industrijska postrojenja.

