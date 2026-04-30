FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAKI UDARI /

Ključna luka u plamenu: Rusi napali usred noći, objavljene snimke buktinje

×
Foto: screenshot/x

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija od srijede u 18 sati lansirala jednu balističku raketu i 206 dronova na zemlju, od kojih je 172 drona oboreno ili neutralizirano

30.4.2026.
8:28
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Ruski dronovi napali su tijekom noći južni ukrajinski grad Odesu, drugi put ovog tjedna, ranivši najmanje 18 ljudi i oštetivši stambene zgrade, rekli su dužnosnici u četvrtak.

Napadi su prouzročili najveću štetu u središnjem Primorskom okrugu, gdje su oštećene visoke zgrade i peterokatnice, rekao je Serhij Lisak, načelnik lokalne vojne uprave. Napadi su izazvali velike požare na gornjim katovima i na krovu, koji su stavljeni pod kontrolu, rekao je Lisak na Telegramu.

Hitne službe priopćile su da bi se broj ozlijeđenih još mogao promijeniti. Odesa, glavna crnomorska luka i središnja točka ukrajinskog izvoza, bila je više puta meta ruskih napada tijekom više od četiri godine ruskog rata. Četrnaest ljudi ozlijeđeno je u napadu u ponedjeljak.

Objavljene snimke i fotografije 

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija od srijede u 18 sati lansirala jednu balističku raketu i 206 dronova na zemlju, od kojih je 172 drona oboreno ili neutralizirano. Jedan projektil i 32 drona pogodili su 22 lokacije, dodali su.

Lisak je rekao da je među ozlijeđenima 17-godišnji dječak, a dvojica ranjenih su na intenzivnoj njezi u teškom stanju. Dodao je da je zgrada vrtića znatno oštećena te da je izvijestio o šteti na trgovačkom centru, hotelu i administrativnim prostorijama.

Objavio je fotografije požara koji bjesni u zgradi s oštećenim gornjim katom, te plamena i gustog dima koji se izvijaju iz nebodera.

Deseci autobusa i automobila uništeni su ili oštećeni na nekoliko parkirališta, dodao je. U drugom okrugu zabilježeni su udari na infrastrukturne objekte, skladišne ​​zgrade i garažnu zadrugu, rekao je.

RusijaUkrajinaOdesaVladimir Putin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike