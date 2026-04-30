Ključna luka u plamenu: Rusi napali usred noći, objavljene snimke buktinje

Ruski dronovi napali su tijekom noći južni ukrajinski grad Odesu, drugi put ovog tjedna, ranivši najmanje 18 ljudi i oštetivši stambene zgrade, rekli su dužnosnici u četvrtak.

Napadi su prouzročili najveću štetu u središnjem Primorskom okrugu, gdje su oštećene visoke zgrade i peterokatnice, rekao je Serhij Lisak, načelnik lokalne vojne uprave. Napadi su izazvali velike požare na gornjim katovima i na krovu, koji su stavljeni pod kontrolu, rekao je Lisak na Telegramu.

Hitne službe priopćile su da bi se broj ozlijeđenih još mogao promijeniti. Odesa, glavna crnomorska luka i središnja točka ukrajinskog izvoza, bila je više puta meta ruskih napada tijekom više od četiri godine ruskog rata. Četrnaest ljudi ozlijeđeno je u napadu u ponedjeljak.

Objavljene snimke i fotografije

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija od srijede u 18 sati lansirala jednu balističku raketu i 206 dronova na zemlju, od kojih je 172 drona oboreno ili neutralizirano. Jedan projektil i 32 drona pogodili su 22 lokacije, dodali su.

Lisak je rekao da je među ozlijeđenima 17-godišnji dječak, a dvojica ranjenih su na intenzivnoj njezi u teškom stanju. Dodao je da je zgrada vrtića znatno oštećena te da je izvijestio o šteti na trgovačkom centru, hotelu i administrativnim prostorijama.

Russian kamikaze drones heavily attacked the railway area in Odesa city about 30 mins ago.



A wide area was struck by up to 25 drones.

Objavio je fotografije požara koji bjesni u zgradi s oštećenim gornjim katom, te plamena i gustog dima koji se izvijaju iz nebodera.

There's another bad attack on Odesa tonight.



A frightening scene in this courtyard.

I know of at least four injuries - victims aged 26 to 62.

Many homes are damaged or burning in Odesa right now.



One five-storey apartment block is on fire, and many houses and cars damaged too.



Those injured are 38 and 62 year old men, and women aged 25 + 44.

Deseci autobusa i automobila uništeni su ili oštećeni na nekoliko parkirališta, dodao je. U drugom okrugu zabilježeni su udari na infrastrukturne objekte, skladišne ​​zgrade i garažnu zadrugu, rekao je.

