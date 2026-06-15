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Američki policajac utrčao među navijače, uzeo im loptu i oduševio majstorijama

Američki policajac utrčao među navijače, uzeo im loptu i oduševio majstorijama
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Video je postao hit, a javljaju se i brojni navijači poznatih klubova koji poručuju upravama da ga odmah potpišu

15.6.2026.
17:19
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Svjetska prvenstva kroz cijelu su svoju stoljetnu povijest bila velika zadatak i za službe osiguranja, a prošireni SP 2026 znači i proširenu zabrinutost za sigurnost. 

Brojne su policijske ophodnje diljem sve tri zemlje domaćina, a posebno je velika gužva u SAD-u. No, iako je vladala velika zabrinutost kako će se američki policajci, koji su inače 'tankog fitilja', ponašati prema navijačima iz drugačijih kultura, jedan primjer iz Bostona posebno je oduševio. 

Policajac se pridružio okupljenim navijačima i uzeo loptu pa počeo tehnicirati na veliiko oduševljenje svih okupljenih. Jedno vrijeme mu je jako dobro išlo, a kada je lopta konačno pala podigao je ruke na uši kao da poručuje 'Da vas čujem'. 

Publika je 'poludjela', a mnogi su ga i zagrlili. Video je postao hit na društvenim mrežama, a javljaju se i brojni navijači poznatih klubova koji poručuju upravama da ga odmah potpišu. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.PolicajacTehniciranje
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