Hrvati se hvalili regresom od 300 eura, a onda se javili susjedi: 'Tamo je najmanje 1500'

Ministarstvo znanosti objavilo je da počinje isplata regresa za gotovo 90 tisuća zaposlenih u sustavu obrazovanja i znanosti. Na račune će im u srijedu biti uplaćeno 300 eura.

Pravo na regres imaju zaposlenici javnih službi koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, navodi se u priopćenju.

Regres za 2026. godinu bit će isplaćen za oko 69.100 zaposlenika školskih ustanova, za što je osigurano oko 20,7 milijuna eura. Za nešto više od 15.500 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja bit će isplaćeno više od 4,6 milijuna eura, dok će za gotovo 2600 zaposlenika u sustavu znanosti biti isplaćeno ukupno 778.800 eura.

Hoćete li i vi dobiti regres?

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Hoćete li i vi dobiti regres?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Andreja Bažulj-Čakalić već je primila uplatu. "Da, sjeo je prošli tjedan." Draženka Knežević nije te sreće. "Ne, kod privatnika nema regresa", piše u komentaru.

Dijana Gavez uživa blagodati rada u Sloveniji. "Da, u mirovini sam. Radila sam u Sloveniji nešto manje od 2 godine, a regres je 488 eura."

Na Dijanin komentar odgovorila je Sanya Jergovich: "Osim što svi zaposleni u Sloveniji moraju imati plaću od najmanje 1000 eura neto, obvezno moraju dobiti i regres od najmanje 1500 eura te božićnicu od najmanje 750 eura. Na regres i božićnicu ne primjenjuju se porezi, a zbog rasta plaća, iznosi su veći nego prošle godine."

"Sramota da mi penzioneri nemamo pravo na regres", ogorčen je Silvio Brusina. "Da, dobio sam 200 eura", piše u komentaru Saša Kadić.

"Zar to stvarno postoji? Ja u 30 godina staža nikad to nisam dobila", piše Željka Ruga. Marija Cvetković objašnjava stvar: "Regres je privilegija javnog sektora i opcija poslodavaca realnog sektora."

Gordana Pokos zaključuje prijedlogom za zakonodavce. "Regres treba uvesti kao zakonsku obvezu svakog poslodavca i privatnicima isto."