FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAŽE PRVU POBJEDU /

Istra i Slaven pod imperativom bodova: Na Drosini se očekuje otvorena borba

Istra i Slaven pod imperativom bodova: Na Drosini se očekuje otvorena borba
×
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Istra 1961 - Slaven Belupo od 18:30 pratite na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
15.8.2026.
15:28
Srecko Niketic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Istre 1961 i Slaven Belupa u subotu će na pulskoj Drosini tražiti prijeko potreban rezultatski poticaj. Obje su momčadi skromno otvorile sezonu, pa njihov međusobni ogled već nosi obilježja prvog "malog“ imperativa. S tim, da je Istra ipak u boljem momentumu nakon remija protiv Hajduka na Poljudu 2-2 prije šest dana. Tekstualni prijenos od 18:30 pratite na portalu Net.hr. 

3. kolo SuperSport HNL-a
15.8. 2026.
18:30
0
Istra 1961
 
:
0
Slaven Belupo
 
Tablice omogućuje Sofascore

Zeleno-žuti nakon dva kola nisu zadovoljni bodovnim učinkom, čemu su pridonijele i pojedine sporne sudačke odluke na njihovu štetu. Momčad Javiera Cabella sada želi naplatiti prikazanu igru, a važnost pobjede dodatno naglašava težak raspored koji slijedi, gostovanje kod Rijeke, pa domaći dvoboj s Dinamom. Cabello uoči utakmice nema problema s kadrom i na raspolaganju će imati sve igrače.

Još je veći pritisak na Slaven Belupu, koji nakon prva dva kola nema nijedan bod. Porazi od Dinama i Varaždina pokazali su da momčad Marija Gregurine još nije dosegnula željenu razinu, a posebno je bolan bio neuspjeh u susjedskom derbiju protiv Varaždinaca.

Farmaceuti zato u dvobojima s Istrom u Puli i Goricom u Koprivnici traže prve konkretne rezultate. Riječ je o suparnicima koji su, poput Slavena, tijekom ljeta doživjeli brojne promjene, zbog čega u koprivničkom klubu vjeruju da mogu do prvih bodova u sezoni. Veću minutažu mogao bi dobiti Alen Grgić.

Gosti će, međutim, biti oslabljeni. Zbog ozljeda neće nastupiti Antonio Jakir, Leonard Žuta, Mihail Caimacov, Vinko Međimorec i Itsuki Urata, dok Istra utakmicu dočekuje kompletna.

S obzirom na rezultatski imperativ na objema stranama, na Drosini se očekuje otvorena i borbena utakmica u kojoj remi neće u potpunosti zadovoljiti ni jedne ni druge.

Glavni sudac utakmice bit će Patrik Kolarić iz Čakovca. Pomagat će mu Ivan Starčević, Patrik Krmar i Antonio Melnjak, dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak i Luka Pušić.

Slaven BelupoLokomotivaMario GregurinaHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike