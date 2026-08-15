Istra i Slaven pod imperativom bodova: Na Drosini se očekuje otvorena borba

Nogometaši Istre 1961 i Slaven Belupa u subotu će na pulskoj Drosini tražiti prijeko potreban rezultatski poticaj. Obje su momčadi skromno otvorile sezonu, pa njihov međusobni ogled već nosi obilježja prvog "malog“ imperativa. S tim, da je Istra ipak u boljem momentumu nakon remija protiv Hajduka na Poljudu 2-2 prije šest dana. Tekstualni prijenos od 18:30 pratite na portalu Net.hr.

3. kolo SuperSport HNL-a 0 Istra 1961 : 0 Slaven Belupo

Zeleno-žuti nakon dva kola nisu zadovoljni bodovnim učinkom, čemu su pridonijele i pojedine sporne sudačke odluke na njihovu štetu. Momčad Javiera Cabella sada želi naplatiti prikazanu igru, a važnost pobjede dodatno naglašava težak raspored koji slijedi, gostovanje kod Rijeke, pa domaći dvoboj s Dinamom. Cabello uoči utakmice nema problema s kadrom i na raspolaganju će imati sve igrače.

Još je veći pritisak na Slaven Belupu, koji nakon prva dva kola nema nijedan bod. Porazi od Dinama i Varaždina pokazali su da momčad Marija Gregurine još nije dosegnula željenu razinu, a posebno je bolan bio neuspjeh u susjedskom derbiju protiv Varaždinaca.

Farmaceuti zato u dvobojima s Istrom u Puli i Goricom u Koprivnici traže prve konkretne rezultate. Riječ je o suparnicima koji su, poput Slavena, tijekom ljeta doživjeli brojne promjene, zbog čega u koprivničkom klubu vjeruju da mogu do prvih bodova u sezoni. Veću minutažu mogao bi dobiti Alen Grgić.

Gosti će, međutim, biti oslabljeni. Zbog ozljeda neće nastupiti Antonio Jakir, Leonard Žuta, Mihail Caimacov, Vinko Međimorec i Itsuki Urata, dok Istra utakmicu dočekuje kompletna.

S obzirom na rezultatski imperativ na objema stranama, na Drosini se očekuje otvorena i borbena utakmica u kojoj remi neće u potpunosti zadovoljiti ni jedne ni druge.

Glavni sudac utakmice bit će Patrik Kolarić iz Čakovca. Pomagat će mu Ivan Starčević, Patrik Krmar i Antonio Melnjak, dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak i Luka Pušić.