Gregurina po prvi put otkriva detalje rekordnog transfera Jagušića: 'Očekivao sam odlazak u Dinamo'

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa, ugostio je podcast Net.hr "Maksanov korner" u Slaven Belupu. Gregurina u podcastu Maksanov korner otvoreno govori o pozadini rekordnog transfera Adrijana Jagušića, koji je umjesto u Dinamo, kako se dugo nagađalo, otišao u grčki Panathinaikos.

Po prvi put Mario Gregurina otkriva detalje razgovora s igračem, financijsku pozadinu posla koji je klubu donio golemu zaradu te dijeli ključan savjet koji je dao svom tadašnjem igraču. Njih su dvoje puno razgovarali o transferu. Jagušić se u jednom trenutku dvojio otići iz kluba ili ne. Odlučio se prvotno za ostanak još polusezonu u Slaven Belupu, ali prošle zime je osjetio u sebi da je došlo vrijeme za odlazak. Naravno, tu je presudila i bogata ponuda...

Panathinaikos umjesto Dinama

Dugo se u medijima pisalo kako je prelazak Adrijana Jagušića u Dinamo praktički gotova stvar, no na kraju je mladi igrač karijeru nastavio u Grčkoj. Na pitanje je li ga iznenadio takav rasplet, Gregurina iskreno priznaje da je i sam očekivao drugačiji ishod.

Je li te iznenadio njegov odlazak u Panathinaikos? Mediji su pisali, informacije su govorile da će ići u Dinamo.

"Pa iskreno i ja sam očekivao odlazak u Dinamo da vam ne lažem, ali očito i za klub i za igrača je došla onako ponuda koja se vrlo vjerojatno nije mogla odbiti u tom trenutku. Tako da je to rekordni transfer za klub", priča Mario Gregurina.

Rekordni iznos koji Slavenu osigurava mirnu budućnost

Transfer je iznosio 5,2 milijuna eura, uz bonuse koji bi tu svotu mogli značajno povećati, što je za klub iz Koprivnice posao koji jamči financijsku stabilnost u godinama koje dolaze.

"5,2 sa nekim bonusima koji će se ostvariti kroz godinu dana. Ja vjerujem i 20 posto od, ja mislim da je 20 posto od idućeg transfera, tako da ono... Može otići do 10 milijuna eura lagano, a to je za naš klub golema, golema svota novaca i sigurno je da ćemo dvije-tri godine biti financijski mirni po tom pitanju. Nadam se da na temelju te nekakve financijske stabilnosti možemo graditi onda i momčad i ekipu, onako uz koju će i ti mladi novi igrači stasati i dobivati na vrijednosti kroz određeni period. A sigurno, ako je takva svota za klub, sigurno je i on dobio pristojan ugovor tamo."

'Slušaj sam sebe iznutra'

Gregurina je otkrio kako je s Jagušićem, kojeg od milja zove Jugo, puno razgovarao o budućnosti, i to još od ljeta prošle godine kada se priča o Dinamu prvi put zakotrljala. Nije ga pokušavao nagovoriti na ostanak, već mu je dao savjet koji je, čini se, bio presudan.

Jesi li ga pokušao nagovoriti da ostane još godinu, dvije ili je zov jednostavno bio toliko jak?

"Ja sam dosta stvarno s Jagom pričao. Čak bih se vratio šest mjeseci unazad, ne na zimski prijelazni rok, nego na ljetni kad se puno pričalo o Dinamu. Bilo je i nekih drugih klubova u toj priči. U tom dijelu smo stvarno puno pričali i nekakav moj iskren savjet mu je bio, jer znate i sami kako je, u tom periodu na igraču je sto svakakvih savjetnika... Ja sam mu rekao u cijeloj toj priči da sluša sam sebe iznutra. Ako u tom trenutku osjeća da je spreman, nek ide istog trena. Ako osjeti iznutra da mu je potrebno još šest mjeseci ili godinu dana da ostane tu, ja jedva čekam da ostane. U tom prijelaznom roku, kad ti osjetiš da si spreman za iskorak, to je taj trenutak, ja te prvi neću sputavati. Onda je nakon par dana on prelomio: 'Ne, treneru, hoću ostati tu, još vidim da mi treba par utakmica.' Isto to pitanje se proteglo i na zimu. Kad smo pričali u Medulinu na pripremama, sam je došao meni i rekao: 'Treneru, mislim da sam sada spreman.' Nije to nikakav problem, to smo čekali, taj trenutak, i na kraju se desio."

Kako je Jagušiću danas u Grčkoj?

Gregurina je i dalje u kontaktu sa svojim bivšim igračem te vjeruje kako je, unatoč početnim problemima s prilagodbom i minutažom, samo pitanje vremena kada će njegov talent ponovno doći do izražaja.

Čujete li se sad kad je u Panathinaikosu, što Adriano Jagušić priča?

"Čujemo se. Sad mislim da su smijenili trenera, tako da se nadam da će za novu sezonu proći pripreme, adekvatno se spremiti i da će biti jedan od stožernih igrača. Jer ja sam gledao par utakmica, a i po onome što je on meni rekao s obzirom na trenažni proces, on se stvarno osjeća fenomenalno tamo i vidi da može parirati bez problema najboljim igračima. Tako da je samo pitanje vremena kad će taj talent opet doći do razine koju je pokazivao u Slavenu."

Je li Dinamo ipak bio bolji izbor?

Mislite li da je ipak trebao otići u Dinamo, čisto radi lakše prilagodbe i veće minutaže?

"To će vrijeme pokazati, ali u tom trenutku sigurno da bi se brže prilagodio na Dinamo i na kulturu i na sve - jezik, sve je tu, domaći trener... Tako da je s tog aspekta sto posto moguće da bi otišao na Svjetsko prvenstvo. Ali, vrijeme će pokazati je li ovo pravi put. Mada ja uopće ne sumnjam, jer ta kvaliteta mora kad-tad doći na svoje i isplivati."

Iako je odlazak u Panathinaikos iznenadio mnoge, pa i samog trenera, Mario Gregurina čvrsto vjeruje u odluku i kvalitetu svog bivšeg igrača, ističući kako je za Slaven Belupo to bio povijesni posao koji klubu otvara vrata svjetlije budućnosti.

Cijeli podcast s Marijom Gregurinom pogledajte u priloženom videu gore.