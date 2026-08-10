Istra pukla zbog suđenja: 'Što se događa?!'

Istra 1961 oglasila se na društvenim mrežama zbog dvije sporne sudačke odluke u prva dva kola SuperSport HNL-a. Uz video sa situacijama protiv Lokomotive i Hajduka, Puljani su kratko poručili: „Što se događa?!“

Protiv Lokomotive Istri je poništen pogodak za 2:1 zbog navodnog zaleđa i ometanja vratara. Sudačka komisija HNS-a naknadno je zaključila da je gol trebao biti priznat.

Nova sporna situacija dogodila se na Poljudu, gdje Istri nije dosuđen jedanaesterac nakon duela Aleca Van Hoorenbeecka i Hamze Jaganjca.

Koliko su Puljani nezadovoljni suđenjem govori i njihov odgovor na komentar navijača nakon remija s Hajdukom: „Bravo, protiv 12 igrača!“ Istra je odgovorila jednom riječju: „Navikli.“